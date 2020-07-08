Петра Верзилова увезли на третий за месяц обыск

В Москве снова задержан издатель "Медиазоны" и участник группы Pussy Riot Пётр Верзилов. Этого произошло после эфира на радиостанции "Эхо Москвы", в котором он участвовал.

Сообщается, что задержанного везут в его квартиру, чтобы произвести в ней обыск. При этом Следственный комитет обыскивал эту же квартиру 21 июня.

Ранее на Верзилова было заведено уголовное дело о неподаче уведомления о наличии иностранного гражданства, ему была выдана подписка о невыезде.

Во вторник участника Pussy Riot допросили в Следственном комитете, после чего повезли на обыск по адресу его московской прописки – в квартиру, где проживает его мать.

По версии следствия, в декабре 2014 года Верзилов получил гражданство Канады и не сообщил об этом российским властям. Близкие издателя "Медиазоны" утверждают, что он никогда не скрывал двойное гражданство. Они считают преследование Верзилова местью за его оппозиционную деятельность.

По статье "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства" Петру Верзилову грозит штраф до двухсот тысяч рублей либо обязательные работы на срок до четырёхсот часов.