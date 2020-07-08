Заведено ещё одно дело об оправдании теракта в здании архангельского ФСБ

Следственный комитет России возбудил ещё одно уголовное дело об оправдании терроризма, связанное со взрывом в здании управления ФСБ по Архангельской области в 2018 году. В рамках дела арестован 23-летний житель Санкт-Петербурга Александр Меркулов. Сообщается, что он работал курьером в одном из ресторанов.

По версии следствия, Меркулов, "действуя умышленно и преследуя цель побудить окружающих к осуществлению террористической деятельности", размещал в социальной сети "ВКонтакте" информационные материалы о теракте в Архангельске.

По статье о публичном оправдании терроризма с использованием интернета Меркулову грозит до семи лет лишения свободы.

Накануне в Пскове суд вынес приговор по схожему обвинению журналистке Светлане Прокопьевой. В октябре 2018 года Прокопьева опубликовала в СМИ текст с рассуждениями о теракте в Архангельске. В нём она возложила часть вины за произошедшее на государство, которое, по мнению журналистки, лишает граждан возможностей легально бороться за свои права. Следственный комитет посчитал это оправданием терроризма.

Обвинение требовало для Прокопьевой шесть лет колонии и запрета заниматься профессиональной деятельностью в течение четырех лет. Суд назначил журналистке наказание в виде штрафа в 500 тысяч рублей.