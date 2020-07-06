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Суд оштрафовал журналистку Светлану Прокопьеву

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за колонки с размышлениями о причинах, толкнувших 17-летнего жителя Архангельска на самоподрыв в здании УФСБ. Обвинение просило для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и четырехлетнего запрета на работу журналистом.

Сама журналистка не признала вину и настаивала, что "смысл ее текста сводится к критике государственной политики, а теракт в Архангельске был только поводом, чтобы поговорить о репрессивном тренде развития нашего государства и излишне жестокой, на ее взгляд, правоохранительной практике".

Журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву судили за обсуждение взрыва в Архангельском управлении ФСБ в октябре 2018 года. Тогда 17-летний подросток взорвал в здании самодельное взрывное устройство, он погиб, трое сотрудников спецслужбы пострадали. Через неделю в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Прокопьева обсуждала возможные мотивы поступка погибшего подростка. В частности, журналистка заявила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые с ним борются. Позже Прокопьева написала на ту же тему авторскую колонку на сайте "Псковской ленты новостей".

Время Свободы: Первое политическое дело после "обнуления"
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Время Свободы: Первое политическое дело после "обнуления"
by Радио Свобода

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Спустя три месяца, 6 февраля 2019-го, к Прокопьевой пришли с обыском по уголовному делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК), а радиостанцию и агентство оштрафовали за эту статью. Ключевыми доказательствами обвинения стали две психолого-лингвистические экспертизы. В первой экспертизе говорится, что журналистка ставила себе цель сформировать у читателя позитивное отношение к архангельскому террористу, поскольку в статье будто бы называла его борцом с "репрессивным" государством, современным "народовольцем", защитником прав и свобод граждан. По мнению экспертов, это выражалось и в оценочных суждениях о "благородных мотивах" и "высокой цели" юноши. Дословно таких выражений — кроме слов "репрессивное государство" — в статье Прокопьевой нет. Вторая экспертиза также нашли лингвистические и психологические признаки "оправдания разрушительных действий".

Свидетелями обвинения выступили руководитель управления Роскомнадзора по Псковской области Дмитрий Федоров и его подчиненный, начальник одного из отделов управления Роскомнадзора Эдуард Кожокарь. Они рассказали, что нашли признаки оправдания терроризма в статье Прокопьевой. В связи с этим радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" и "Псковской ленте новостей" вынесли предупреждение и составили протоколы. Еще два свидетеля обвинения засекречены: это некие "Алексей Егоров" и "Петр Петров". По их мнению, Прокопьева в своих статьях развивает мысль о необходимости смены действующего политического режима в стране, в том числе с помощью террора, а также агитирует за оппозиционных лидеров и выказывает недоверие к власти.

"Главная цель [этой публикации] — разобраться и предотвратить повторения [теракта]. То есть это была критическая публикация. Объектом критики, как справедливо заметили эксперты, было государство. Точнее, государственная политика в конкретной сфере, в сфере правоохранительной. Я увидела вот эту параллель между терактами, которые имели место в истории России в XIX веке, с народовольцами и тем терактом, который был совершен в Архангельске. Я увидела эту параллель. Не одна я увидела, ее очень многие увидели", — отмечала Прокопьева.

  • Московская Хельсинкская группа требовала оправдать Светлану Прокопьеву: "Мы убеждены – уголовное дело Светланы Прокопьевой имеет откровенно политический, показательно расправный характер и ставит целью запугать российских журналистов. Когда за политическое суждение прокурор требует посадить журналиста на шесть лет, когда работа журналиста приравнивается к преступлению – это убивает профессию".
  • Прокопьева – автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. Она внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. "Мы негодуем оттого, что российские власти готовы безжалостно расправиться с независимой, хорошо известной журналисткой, которая совершила нечто прямо противоположное тому, в чём она обвиняется. Мнение Светланы представляло собой попытку разобраться в причинах трагедии; представлять её слова как "оправдание терроризма" – это намеренное, политически мотивированное искажение истины, направленное на то, чтобы заглушить критический голос", – говорится в заявлении исполняющей обязанности президента корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.
  • Журналисты выходили на пикеты в поддержку Прокопьевой. Совет при президенте по правам человека назвал абсурдным требование прокуратуры лишить Прокопьеву свободы.

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