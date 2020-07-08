Президент Казахстана раскритиковал бывшее руководство Минздрава

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией и пневмонией в стране заявил о "системных ошибках" бывшего руководства Минздрава и чиновников на местах.

Одновременно в телевизионном обращении 8 июля Токаев сказал, что ответственность за ускорение темпов распространения коронавируса несут и обычные граждане, которые пренебрегают санитарными правилами. Токаев объявил 13 июля днём траура по умершим от COVID-19. По официальным данным, жертвами эпидемии в стране стали 264 человек. Ещё свыше сотни умерших с положительным тестом на COVID-19 не вошли в официальную статистику. Причиной их смерти назвали другие заболевания, указав коронавирус как сопутствующий фактор, отмечает Казахская служба Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

В ответ на критику со стороны общественности, что власти должным образом не подготовились к эпидемии, Касым-Жомарт Токаев заявил о неких силах, которые "устраивают политические игрища" и пытаются "разжечь рознь в обществе". О ком конкретно идёт речь, Токаев не уточнил, но подчеркнул, что всем подобным действиям будет дана правовая оценка.

По данным властей, в Казахстане с начала эпидемии зарегистрировано свыше 51 тысячи случаев заражения коронавирусом.

25 июня в стране сменился министр здравоохранения. На этот пост назначили Алексея Цоя – вместо Елжана Биртанова, который возглавил ведомство еще при бывшем президенте Нурсултане Назарбаеве. В момент смены руководства Минздрава Биртанов находился на больничном с диагнозом COVID-19.