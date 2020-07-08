Россия обвиняет Украину в отказе от договорённостей по обмену пленными

Россия обвинила украинские власти в создании препятствий для дальнейшего обмена пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

"Киев отказался от согласованных ранее договорённостей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц", - заявил журналистам представитель России в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов. "Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории", - сказал Грызлов. Такие действия, по его словам, существенно затормозят процесс обмена и освобождения.

О реакции украинского руководства на это заявление пока не сообщается. Агентство "РБК-Украина" пишет, что Киев, как стало известно ранее, на переговорах в Минском формате продолжает настаивать на освобождении пленных по принципу "всех на всех".

7-8 июля состоялись новые заседания Контактной группы по Донбассу. Из-за эпидемии коронавируса они проходят в режиме видеоконференций. Следующий раунд консультаций намечен на среду, 22 июля.

Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Украинские власти тогда передали 14 человек, а сепаратисты – 20, напоминает "Коммерсантъ".