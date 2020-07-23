Время Свободы: "Никто не хочет крови. Надеюсь, Лукашенко тоже"
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич – о президентской предвыборной кампании в Белоруссии***Хабаровчане протестуют против назначения депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края***На Украине обсуждаются действия президента Владимира Зеленского, который выполнил требование человека, захватившего заложников, чтобы избежать штурма для их освобождения
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17 июля 2020
Время Свободы: MH17. Судить будут Россию
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