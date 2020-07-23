Время Свободы: "Никто не хочет крови. Надеюсь, Лукашенко тоже"

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич – о президентской предвыборной кампании в Белоруссии***Хабаровчане протестуют против назначения депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края***На Украине обсуждаются действия президента Владимира Зеленского, который выполнил требование человека, захватившего заложников, чтобы избежать штурма для их освобождения