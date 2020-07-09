Кадыров обвинил в убийствах чеченцев в Европе иностранные спецслужбы

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийствах в Европе чеченских блогеров Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, и "Мансура Старого" - Имрана Алиева.

Тело Умарова было обнаружено в Вене 4 июля. В феврале во французском городе Лилль был найден мертвым Имран Алиев. Они критиковали власти Чечни и лично Рамзана Кадырова.

"И Анзор из Вены, и Мансур Старый, и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, меня", - написал Кадыров в телеграме. "Продажные глашатаи", как утверждает Кадыров, получают плату за свою работу, а потом их убивают как, якобы, невинных жертв выдуманной „правды“.

"Я знал, что эти куклы закончат свою жизнь именно так. Стоит правозащитникам начать „переживать“ за чью-то жизнь, как она вскоре обрывается Ну а что касается убитых... За что боролись, на то и напоролись!", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

В ноябре 2019 года глава Чечни на совещании с руководством республики фактически призвал к расправам над пользователями интернета за оскорбления. "Тех, кто нарушает согласие между людьми, сплетничает, чинит раздоры. Если мы не остановим таких людей, не убьем их, не посадим, не напугаем, ничего не получится" – сказал Кадыров. По его словам, он готов преследовать того, кто задевает честь, даже если "весь мир сгорит синим пламенем" и "законы всех стран будут нарушены".

Позже Кадыров заявил, что его слова — это оборот речи, который не стоит воспринимать буквально. Кремль отказался проверять высказывание главы Чечни. В МВД не нашли нарушений в словах Кадырова.