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Верховный суд прекратил производство по иску умершего главы Чувашии к Путину

Владимир Путин и Михаил Игнатьев

Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаил Игнатьева к президенту России Владимиру Путину в связи с его смертью, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

Адвокат Игнатьева ходатайствовал о замене истца на супругу умершего чиновника — Ларису Игнатьеву. Он предположил, что решение суда будет обжаловано.

58-летний Игнатьев руководил Чувашией с 2010 года по январь 2020-го. В январе он был уволен Путиным в связи с утратой доверия. Игнатьев обжаловал увольнение в суде. 18 июня он умер в больнице от сердечно-сосудистой недостаточности после госпитализации из-за коронавирусной инфекции нового типа.

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