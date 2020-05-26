Уволенный за утрату доверия глава Чувашии обжаловал указ Путина в суде

Верховный суд России рассмотрит иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к уволившему его президенту России Владимиру Путину. Он оспаривает указ о своём увольнении. Карточка дела есть на сайте суда. На неё обратило внимание издание “Правда ПФО”.

58-летний Игнатьев руководил Чувашией с 2010 года, он был назначен на пост президента республики по представлению тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. В июне 2015 года он добровольно ушёл в отставку, после чего в сентябре того же года победил на выборах главы республики, набрав 65,54 процента голосов. Оппозиция отмечала в ходе голосования многочисленные нарушения.

В январе 2020 года глава республики был вновь уволен Путиным, на этот раз в связи с утратой доверия. Это случилось после сразу двух публичных скандалов с участием политика. Сначала он на торжественном мероприятии в Чебоксарах, посвящённому Дню российской и чувашской печати призвал “мочить” журналистов и блогеров, которые критикуют власти.

Затем в сеть попало видео, где он, вручая ключи от новых пожарных автомобилей сотрудникам подразделений регионального МЧС, заставил служащего подпрыгивать за ними, как собаку.

Публикация ролика вызвала широкий общественный резонанс, после неё Игнатьев был исключён из "Единой России". В мае партия внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий ответственность для чиновников, оскорбляющих граждан. Комментируя отставку главы республики, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в эфире канала "Россия-1", что президент считает неприемлемым "любое проявление неуважения к людям со стороны власти".