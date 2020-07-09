В электронном голосовании по поправкам в Конституцию, которое проходило в Москве и Нижнем Новгороде, приняли участие тысячи людей с недействительными паспортами, пишет "Медуза". Издание получило доступ к базе данных, в которой содержатся более 1,19 миллиона записей с паспортными данными россиян, зарегистрировавшихся на онлайн-голосование. Из них 921 176 паспортов имеют код Москвы, 135 723 — Нижегородской области и еще 47 463 — Московской области. Это стало возможным благодаря инструкции для членов территориальных избирательных комиссий, которую "Медузе" передал источник.

В инструкции по проверке избирателей была ссылка на базу. Помимо базы, в инструкции была программа, позволяющая проверить, проголосовал ли конкретный человек (если у вас есть его паспортные данные). Существование такой системы 25 июня косвенно подтвердил куратор электронного штаба, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. "Песков проголосовал удаленно. Система подтверждает", — писал он.

"Медуза" также проверила всю базу в реестре недействительных паспортов. Выяснилось, что в голосовании поучаствовали от 2 060 до 4 233 владельцев таких документов (в зависимости от актуальности реестра). Кроме того, согласно базе данных, было выдано 1 107 594 электронных бюллетеня, хотя официально говорилось о 1 107 648 бюллетеней. Таким образом, дважды могли проголосовать по 97 паспортам.

По версии мэрии Москвы, реестр недействительных паспортов — не "истина в последней инстанции". "Истиной в последней инстанции является система межведомственного электронного взаимодействия — сокращенно СМЭВ. Именно с ней сверяли данные паспортов в ЦИКе и в Минкомсвязи", — заявил начальник управления по совершенствованию и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.