Российский официальный интернет-портал правовой информации опубликовал текст новой Конституции страны под названием "Конституция президента Российской Федерации". Внимание на это обратил у себя в телеграме сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц.

Позднее название было исправлено, сохранённая копия страницы доступна на сайте archive.is, обратило внимание издание "Медуза". Публикацию текста основного закона, согласно указу Владимира Путина, должна была обеспечить Федеральная служба охраны.

Новый текст Конституции был предложен президентским законопроектом в январе и принят Госдумой с поправками 11 марта. 1 июля он был одобрен на всероссийском голосовании.

Текст предлагает перераспределение полномочий между ветвями власти, в том числе встраивание местного самоуправления во властную вертикаль, потерю ряда полномочий правительством и парламентом, укрепление президентского правления и разрешение президенту увольнять судей Верховного и Конституционного судов с одобрения парламентом.

Кроме того, для действующего президента России Владимира Путина и третьего президента Дмитрия Медведева обнуляются президентские сроки, что позволяет каждому из них ещё по два раза занимать президентское кресло после выборов.

Согласно официальному результату голосования, поправки поддержали 77,92 процента жителей России, против голосовали 21,27 процента граждан. Оппозиция и движение "Голос" сообщают о случаях масштабных подтасовок.

По оценке электорального аналитика Сергея Шпилькина, опубликовавшего разбор голосования в издании "Проект", почти 2/3 избирателей страны были лишены возможности проголосовать так, чтобы их голос был должным образом учтён.

Он подвергает сомнению официальную явку в 65 процентов, отмечая, что разбор статистики показывает явку примерно в 44 процента, а долю голосов за поправки — примерно 65 процентов. По его оценке, около 20 миллионов голосов, посчитанных за поправки, могли появиться в протоколах в результате массовых фальсификаций.

ЦИК сообщил об отсутствии значительных нарушений.