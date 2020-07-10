"За многими еще придут". Блогеры обсуждают аресты и обыски

Утром 9 июля стало известно о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств. Провластные комментаторы не сомневаются, что "взяли" Фургала не зря.

Другие же задаются вопросом, каким образом человек, виновный в таких тяжких преступлениях, сделал такую блестящую политическую карьеру.

Наталья Геворкян

Арестованный сегодня якобы за убийства и покушения губернатор Хабаровского края Сергей Фургал помимо того, что был на избираемых должностях, работал в том числе на госорганизации, и никто никогда ничего ему не предъявлял. Вменяемые ему преступления датируются 2004-2005 годами. То есть ни тогда, когда человек становится депутатом, ни когда ему дают должность на госслужбе, ни тем более тогда, когда он баллотируется в губернаторы, никто никак не интересуется его биографией, прошлым и пр.? И даже когда он перешел дорогу едросу на губернаторских выборах, не смогли нарыть на него никакого компромата? Например из его бизнесового прошлого 2004-2005 годов? Тогда, извините, в эти обвинения верится с трудом.

Многие убеждены, что причиной такого пристального внимания к тому, чем занимался губернатор Фургал в 2005 году, стали результаты голосования по поправкам во вверенном ему крае.

Виктор Шендерович

Кстати, о губернаторе Фургале и внезапных арестах преступников из ЛДПР...

Помните, был такой Алексей Митрофанов? Заместитель Жириновского, мордатенький такой... Он потом к Миронову перескочил блохой умелой... Я-то помню его хорошо, он меня в прямом телевизионном эфире учил Родину любить, и даже не один раз...

Так он давно в розыске за коррупцию в особо крупных размерах, этот Митрофанов, и загадочное нераскрытое убийство кредитора еще маячит там, рядышком, а прийти на допрос никак не может: лечится в Хорватии.

Вот как депутатскую неприкосновенность с него сняли в 2014 году, - сразу заболел и улетел на процедуры. Обещал, как выздоровеет, вернуться и начать сотрудничать со следствием, но никак не доедет.

Очень слабое здоровье у человека (с 2014 года).

А государство у нас, вы же знаете, доброе. Если болен человек, пусть даже и убийца, - зачем его тревожить? Нет, ежели это Алексанян из ЮКОСа или Магнитский, то пускай хоть сдохнет в камере, вражина, поделом ему, но если свой, классово близкий, то власть вся как из зефира в этот момент состоит – сладкая, нежная, податливая… Ну не хочет Митрофанов на допрос, зачем торопить? Он же против Путина ничего не говорил? Вот и ладушки, пускай живет себе в Загребе, жалко, что ли?

Вот и Фургал этот, выпускник Российской академии Госслужбы при Президенте РФ, однопартиец депутата Митрофанова, до поры до времени совершенно не интересовал следственные органы.

Но, видать, бес федерализма попутал его, или сам попутал рамсы, но только 1 июля сего года, простите мой армейский французский, залупился вдруг против Президента: не обеспечил явку на обнулении, отказался организовывать вбросы, дал низкий результат по Хабаровскому краю!

И опаньки - недели не прошло, нашли серию заказных убийств пятнадцатилетней давности. Убивал Фургал, не убивал – бог его знает. Главное – нашли.

Отсюда эрго, как говорил один могильщик у Шекспира: люби Путина, номеклатура! Шибче люби его, прилюдней и наглее, прилипай, соревнуясь в бесстыдстве, чтобы тени сомнения не оставалось в бункере. Тогда - хоть бомбометания по людям организуй, как генерал Шаманов, все будет тип-топ.

Сергей Пархоменко

На знаменитых графиках Шпилькина видно, что в России было только четыре региона, в которых не было фальсификаций и манипуляций с результатами «всегародного голосования» за стул Путина.

Архангельская область, Томская, Ненецкий АО и Хабаровский край. Начальство там отказалось что-либо фальсифицировать по приказу сверху.

Ну вот для Хабаровского губернатора это стало последней каплей.

Теперь смотрим на остальные.

Судебное заседание по делу Фургала объявили закрытым, что усилило подозрения о политической мотивировке дела.

Владимир Осечкин

С каждым месяцем всё влиятельнее становятся Управление М* ФСБ и Главное оперативное управление ФСИН. На любого, абсолютно любого человека по указанию тюремных оперов и их кураторов-чекистов заключённые под угрозой применения пыток и изнасилований могут дать любые, нужные спецслужбам показания. Пример Сергея Фургала - наглядный, показательный. Его «закрывают» на 15-20 лет по оговору лиц, находящихся во власти ФСБ и ФСИН. Поступил заказ от Сергея Кириенко и Ярина о т.н. «неуправляемости» условно-оппозиционного губернатора, получили отмашку Путина - и тут же ФСБ и ФСИН организовали показания против него.

Не нужно ловить на взятке, не нужно даже наркотики подбрасывать. Просто несколько заключённых дают показания против тебя и этого достаточно. Когда я тут порой читаю, что «не 37-ой год», то недоумеваю. Это так люди себя успокаивают и им так проще принимать реальность? Им нужно, чтобы отменили мораторий на смертную казнь?

И да, опять эти чекисты держат за голову задержанного, оказывают давление. Зачем? Позавчера журналиста Ваню Сафронова так вели, сегодня губернатора... Что за садизм и желание унизить? Он что, скрывался? Его можно было вызвать по повестке и он бы явился. Так нет, нужно обязательно этих зелёных человечков, маски и шоу-страшилку снять и всем показать. И что самое поганое, есть те, кто от таких кадров кайфует на диванах и радуются, что начали наконец «пожёстче». За 20 лет пропаганды вырастили моральных уродов. И смерть Путина их не исправит уже.

Роль, по мнению многих, несомненно сыграло и то, что в 2018 году Фургал, кандидат от ЛДПР, выиграл губернаторские выборы у единоросса.

Наблюдатели предполагают, что та же судьба может постичь и других глав "протестных" регионов.

Николай Подосокорский

Фургал - один из немногих глав регионов, которым в последние годы удалось победить кандидатов от "Единой России" на губернаторских выборах, несмотря на все фильтры и чинимые препятствия. Помимо него это смогли сделать лишь Валентин Коновалов в Хакасии и Владимир Сипягин во Владимирской области. Всем троим победителям осенней кампании 2018 года пророчили проблемы в отношениях с Кремлём, и они случились, хоть и с некоторой задержкой.

Учитывая опыт прежних волн "борьбы с преступностью" в высших эшелонах власти, вскоре за Фургалом могут последовать и другие губернаторы. А вообще это напоминает то, как в 2013-2018 годах зачистили независимых мэров, которые смогли победить пропутинских кандидатов: мэра Ярославля Евгения Урлашова посадили, мэра Петрозаводска Галину Ширшину отстранили от должности, мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана лишили полномочий и добились того, что он ушел сам и т.д.

После успешного проведения спецоперации по обнулению силовикам, видимо, дополнительно развязали руки, разрешив увеличить процент преследуемых ученых, журналистов и политиков. Думаю, стоит ожидать очередной отмены губернаторских выборов, жесткой административно-территориальной реформы (привет строптивым жителям Ненецкого автономного округа!) и прессинга относительно независимых руководителей во власти. В зоне риска мэр Якутска Сардана Авксентьева, проголосовавшая против путинских поправок в Конституцию, упомянутые губернаторы, министры из прежнего медведевского правительства (коллеги Улюкаева и Абызова), отдельные сенаторы (Мархаев?), позволяющие себе не идти строем с "путинским большинством" и занимать особую позицию по принципиальным для Кремля вопросам.

Однако подавить протестные настроения может оказаться не так просто.

Алексей Ворсин

Полгода назад в сеть слили запись совещания у полпреда Трутнева, где в вину ставился рейтинг выше путинского. Это произошло уже после тотального поражения "Единой России" в регионе на сентябрьских выборах.

Сразу после этого закрыли в СИЗО старого бизнес-партнёра губера Мистрюкова и начали отжимать завод "Амурсталь" у жены Фургала.

Последней каплей послужил один из самых низких уровней поддержки обнуления сроков Путина 1 июля. Даже по официальным накушновским данным явка составила всего 44% (третье с конца место по всем регионам), а поддержка обнуления 63% (последняя десятка).

Мог быть Фургал причастен к убийствам 2005 года? Я ничуть не удивлюсь. Политическое это дело? Конечно, да: оставайся сейчас Фургал в Госдуме, никакой СК даже не почесался бы. Так, увы, работает при Путине "правоохранительная система" — только выполняет заказы в ручном режиме.

Какие сейчас перспективы у региона. Врио пока назначен замгубера Золочевский, и пока Фургала не отстранит от должности суд или Путин своим указом (или если сам Фургал не напишет по собственному), врио будет оставаться вплоть до 2023 года. Если снимут Фургала — будут довыборы, а пока нет.

В любом случае, протестные настроения в регионе никуда не денутся, а теперь только наоборот вырастут. Мы уже прокатили Москву в 2018 (креатура Путина Вячеслав Шпорт с 27% пролетел), в 2019 (вся ЕР с 11% пролетела) и в 2020 (с 28% жителей за обнуление).

Прокатим Москву и Путина ещё раз, если потребуется.

Между тем участники выборов, назначенных на эту осень, могут не сомневаться: это послание рассчитано в том числе и на них.

Константин Калачев

В чем бы ни обвинили Фургала, его задержание - это приведение Хабаровского края к общему политическому знаменателю. Это недвусмысленный сигнал всем участникам предстоящих в сентябре губернаторских выборов - не стоит бороться за победу над кандидатами Кремля, ибо если победите, жизнь медом не будет. До конца срока в кресле усидите вряд ли. Если есть малейший шанс на успех, даже не пытайтесь. Играйте в поддавки. И это послание всем главам - правила остаются прежние, государство по факту централизованное унитарное, не питайте иллюзий, что нынешняя «федерализация» всерьёз и надолго. Все скоро вернется на круги своя, шагать надо в ногу, лишняя самостоятельность не приветствуется, тем более в вопросах организации общественно-политической жизни и выборов в регионах и на местах. И вишенка на торте - хорошим губернатором был Фургал, если по его текущей деятельности предъявить оказалось нечего.

Кирилл Шулика

Фургала предупреждали. Уголовное дело, причем, именно по убийству, над ним висело. Это были не слухи, а сообщения СМИ о расследовании. Собственно, ему надо было уйти в отставку, тогда ничего не было бы. Но он не ушел, потому что Жириновский обещал порешать в Москве. Но не порешал, естественно. Слишком высоки ставки. Дальний Восток регион стратегический, никакой оппозиции у власти там быть не должно, даже системной.

Ну и вообще это сигнал перед сентябрьскими выборами, которые могут оказаться очень сложными. Либо губернатор будет тот, на кого укажет Москва, либо тот, кто не понял, будет сидеть в тюрьме. Сейчас очень хорошее время напомнить об этом, чтобы процедура выборов стала максимально технической.

Новый Путин после обнуления это все - абсолютная власть даже без видимости какой-то политической конкуренции. Все же, кто будет стремиться к власти, получат в зубы приговоры, как убийцы, фашисты, власовцы и шпионы.

И еще тем, кто решит рассказать, что Фургал убийца. Я его ни разу не защищаю. Скажу просто одно - уголовному делу много-много лет и когда арест по нему производится в нужный момент, то, очевидно, оно становится политическим. Не забываем еще точно такое же дело против Анатолия Быкова, связанное с тем, что у него истек запрет на участие в выборах.

Федор Крашенинников

Мне кажется, это очень четкое послание на старте нового электорального цикла

1) Губернатором может быть только тот, кого согласовал Кремль.

2) Все остальные допущенные к выборам персонажи — потенциальные арестанты, особенно в случае своей победы.

3) Даже если победит не тот кто нужен, хуже в итоге будет только ему.

4) Не мытьем, так катаньем губернатором станет тот, кто нужен.

В том, что губернатором региона стал такой персонаж как Фургал, виноваты не избиратели, а те, кто создал эту ушлепочную систему, при которой выбирать можно только между плохими вариантами.

Виноват Фургал или нет — я не знаю, но боюсь что если бы на него не было компромата, его бы даже к выборам не допустили.

Прокремлевский политолог ​Сергей Марков назвал происходящее "новой моделью выборов".

Арестован губернатор Хабаровского края Фургал. Не за коррупцию, - а за заказные убийства 15 лет назад. Не простой губернатор, а оппозиционер, с триумфом выигравший выборы у кандидата Единой России. При этом Фургал был таким народным кандидатом, ведь он много раз выигрывал выборы. Его и сейчас, после ареста, многие поддерживают в крае. Показательный удар по всем, кто захочет на следующих выборах бросить вызов кандидату правящей партии, - а вы уверены, что вы чисты перед законом? Бизнес вели чисто, без нарушения закона? А если проверить?

И это подтверждение закона 90х годов, который все еще работает, - почти все региональные альтернативы партии власти так или иначе связаны с криминалитетом. Поэтому тогда и перешли от выборов губернаторов к их назначению. Партия власти назначает после проверок технократов, не связанных с криминалом.

Сейчас создается новая модель, - выборы, но с возможностью ареста победителя после выборов. Посмотрим, как эта модель заработает. Но теперь точно число желающих вырвать у Единой России победу на региональных выборах за счет популистской критики сильно поубавится. А к самым рисковым рано или поздно придут следователи с тем же вопросом - вы уверены, что ваш бизнес не нарушает закон?

Жители Хабаровского края за Фургала действительно вступаются: в регионе прошли акции протеста, и уже на следующий день полиция явилась к их организаторам.

Одновременно с новостью об аресте Фургала пришла и новость о многочисленных обысках в Москве – полиция явилась к организаторам митинга против поправок.

Марина Литвинович

Пару дней назад мы с Таней (от общественной кампании НЕТ) подали заявку на митинг 15.07. на Пушке с протестом против обнуления, в митинге вчера отказали. А сегодня с утра следственный комитет проводит с утра три обыска: у Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у муниципального депутата Юлии Галяминой.

Upd: начался обыск в офисе Открытой России, там задержан Андрей Пивоваров и Мария Кузнецова.

Владимир Милов

Мне одному кажется, что происходящее сейчас - это психоз Путина в связи со слабыми итогами голосования по поправкам? Памфилова и рисовашечки - это одно, но он-то наверняка понял, что энтузиазма у народа больше не вызывает, и что без масштабнейшей рисовки ничего у него не было бы.

Арестованный хабаровский губернатор Фургал "ответственен" за ультра-низкую по меркам Кремля явку на голосование (44%) и один из самых слабых результатов "за" по стране - ну и вообще разгромил в регионе власть "Единой России", политически эта партия перестала там существовать. Говорят, подозревается в организации заказного убийства. А Кадыров - не подозревается.

Обыски у организаторов кампании "Нет" - ну это понятно, я, откровенно говоря, не удивлен, и даже стоило ожидать чего-то такого. Сейчас будут искать "зарубежное финансирование кампании против святых для русского сердца поправок".

Ну откровенно скажем, победители так себя не ведут. Кисо разозлилось.

Александр Кынев

Сегодня утром у Юлии обыск, а также у координаторов компании НЕТ Татьяны Усмановой и Ольги Горелик (жена Константина Янкаускаса). Большего признания того, что власть истерит по поводу отсутствия реальной поддержки, быть в России сегодня не может.

Дмитрий Гудков

Неделя после обнуления Путина.

Обыски в 6 утра у Юлии Галяминой, Татьяны Усмановой, Ольги Горелик (жены Константина Янкаускаса), Сергея Простакова (шеф-редактора «МБХ-Медиа») и Алексея Прянишникова («Правозащита Открытки»).

Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала (за якобы организацию убийств 15 лет назад).

Арест Ивана Сафронова по делу о госизмене.

Обыск у главреда «Холода» Таисии Бекбулатовой.

В Москве на пикетах ежедневно задерживают журналистов.

Прокуратура запросила 15 лет члену «Мемориала» Юрию Дмитриеву.

Суд фактически отнял совхоз имени Ленина и у Павла Грудинина.

Восьмой обыск у издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

500 тысяч штрафа для псковской журналистки Светланы Прокопьевой.

Как вольно дышится в освобожденном Арканаре.

Формальным обоснованием для обысков у организаторов кампании "НЕТ" стало дело ЮКОСа, открытое еще в 2003 году.

Александр Рыклин

Это, конечно, похоже на театр абсурда, но это наша нынешняя жизнь... У муниципального депутата Юлии Галяминой проводят обыск в рамках дела ЮКОСа... Юлия Галямина ни раньше, ни теперь не имела и не имеет никакого отношения к любым юкосовским структурам... Что это означает? Это означает, что завтра вам ломятся в дверь и предъявляют постановление на обыск. Потом выясняется, что этот обыск проводится в рамках уголовного дела против, например, свежепринятого губернатора Фургала... Вы говорите - я не знаю такого человека, я впервые о нем сегодня услышал, я в глаза его никогда не видел.... А вам отвечают - Так, это мы и выясняем в ходе следственных действий, поэтому и проводим у вас обыск... А еще они могут возобновить расследование по факту гибели космонавта Гагарина и тоже придти к вам с обыском... И по делу убийства царской семьи...

Это все, что вам нужно знать о том, как в России работают правоохранительные и надзорные ведомства...

Эльмир Валеев

Сегодня рано утром силовики пришли с обысками к Ольге Горелик. Так получилось, что очень многие после этого начали писать об обысках у "жены Константина Янкаускаса". При всём моём уважении к Константину, считаю нужным подчеркнуть: я знаю Олю 20 лет, и все эти годы она была совершенно самостоятельным человеком, который очень много делал для того, чтобы в России можно было выражать своё мнение свободно. И тот факт, что пришли именно по адресу её прописки, а не Константина, говорит о том, что претензии у силовиков к Оле не как к жене Янкаускаса.

С чем они могут быть связаны? Ответ, в общем-то, очевиден. Оля - координатор "Открытой России" (где сейчас уже тоже начались обыски), один из тех, кто продвигал движение "Нет!" против обнуления сроков Путина. При этом формальным поводом для обысков, как утверждают в ОР, стало "дело ЮКОСа", а конкретно события 1994 года. Оля тогда училась в шестом классе.

Борис Надеждин

Обыск у Юлии Галяминой каким-то образом связан с делом ЮКОСа 2003 года.

То есть если вы когда угодно в будущем будете получать финансирование от структур, связанных с когда-то давно осуждённым человеком, за вами могут прийти.

Все это местами вызывает смех сквозь слезы.

Лев Рубинштейн

Институт обысков, когда он из патетической фазы неизбежно перетекает в рутинную, обязательно порождает что-то вроде специфического фольклора.

Так было, например, в позднесоветские годы.

Я лично обысков как-то избежал, а вот вокруг... И некоторые из них косвенно касались и меня. Слава богу - косвенно.

Так, примерно в 84-м году мне позвонил друг-художник, в квартире которого только что прошла довольно многолюдная квартирная выставка. Он позвонил и сказал в принятой тогда как бы иносказательной манере: "Привет! Вчера у меня были гости. Тебе, кстати, тоже привет передавали. Сказали, что на днях зайдут на огонек. Зайдут или не зайдут, но ты бы прибрался на всякий случай в доме".

Ну что ж. Я действительно слегка прибрался в квартире, то есть закидал в большую сумку всякого такого, что могло решительно не понравиться предполагаемым гостям и отнес к знакомым "на передержку".

А гости так почему-то и не пришли. Даже обидно. Впрочем, нет, если честно, то не очень обидно - обыск это неприятно.

Примерно тогда же мне позвонила одна милая девушка, имевшая какое-то отношение к правозащитным кругам.

Она позвонила и сказала, почему-то страшно весело, почти радостно: "А у меня вчера обыск был!" "А чего это ты так веселишься?" - поинтересовался я. "Как же мне не веселиться да не радоваться, - ответила она слегка нараспев, на манер сказительницы народных сказок, - если то, что они искали, они ни хера не нашли, зато нашли пачку индийского чая, которую я искала полгода! Плохо ли!"

Это были годы тотального товарно-продуктового дефицита и несколько нервозной, густо приправленной ощущением дышащей в затылок опасности, а при этом безусловной готовности к веселью. Такой вот парадокс.

Татьяна Мэй

Народ срочно наводит порядок в квартирах - вдруг придут, а у нас полы не мыты и занавески давно не менялись. Перед доном Педро в погонах будет неудобно. Обсуждают расхламление. Женского полу народ, конечно, мужики философски не заморачиваются. У меня, как стихийного анархиста, взгляд на эту вероятность другой. Я вообще считаю, что раз уж такое дело, лучше заблаговременно переквалифицироваться в хордеры. Если кто не знает, хордеры - это особые люди, у которых жилище послойно завалено горами всевозможного барахла, а где-нибудь под ним общительно пахнет труп заблудившейся в этих завалах кошки. Некоторые хордеры собирают только кошек. (Их кошки собирают какашки.)

Между Кордильерами хлама протоптана ууузенькая, как пятка донны Анны, тропинка.

Самый известный хордер - Плюшкин. Самый симпатичный - Карлсон. Самый невезучий - полковник Захарченко, которому не дали развернуться.

Представляете, в дверь звонят доны Педры. Ты, с трудом пробравшись к входу, открываешь. Скромно отодвигаешься в сторонку и делаешь признание: где-то в квартире имеется шпионский камень, но я забыл где.

Но слез все же больше.

Евгений Левкович

Очередная порция обысков и допросов, прошедших сегодня утром, коснулась четырёх моих знакомых - Оли Горелик, Юлии Галяминой, Сергея Простакова и Андрея Пивоварова. Всё это совсем близко, рядом. Когда я думаю о возможном обыске, мой личный ужас - это стандартная процедура изъятия техники. Понятно, что ничего выдающегося в моих компьютере и телефоне не найдут, как не найдут у Горелик, Галяминой, Простакова и Пивоварова, но их всё равно отнимут, просто так, а вернут (если вообще вернут) пустыми, с полностью стёртой информацией. Всё, над чем я работал последний год - альбом, книга, всё памятное и дорогое моему сердцу может быть уничтожено в один момент.

Наверняка, мой знакомый Сергей Простаков, у которого дома всё перевернули вверх дном и допрашивают почему-то по делу ЮКОСА (когда Ходорковского посадили, Сергею было 15 лет, если что) думает сейчас и об этом тоже - о навсегда потерянных материалах, идеях, заметках, фотографиях, в конце концов, хранившихся в его ноутбуке.

В общем, друзья. Поскольку с каждым днём тут будет только хуже и хуже, а Михаилов Жлобицких среди нас нет, то сделайте бекап своих компьютеров, ноутбуков, телефонов, всего, что необходимо вам - и отдайте на хранение знакомым, а лучше - нескольким. Сделайте это прямо сейчас, не ленитесь. Большинство из тех, за кем сегодня пришли - совсем не ждали этого, и не заслужили этого. Так же, как и вы.

В любой момент, на самом ровном месте, добрые люди могут ворваться в вашу жизнь - и стереть её из памяти навсегда.

Это и есть та самая "прекрасная Россия будущего", в которой граждане очутились после голосования, констатируют комментаторы.

Иван Курилла

В общем, эти ребята просты как совковая лопата. Плохо получилось с "всенародной поддержкой", перейдем к запугиванию.

Сразу под ударом (показательные случаи) - нелояльные региональные элиты, протестные активисты и журналисты.

Александр Шмелев

Обыски и задержания тех, кто призывал голосовать "нет", вполне логичный спутник имитационных "голосований" в условиях тоталитарной диктатуры.

На следующем этапе, вероятно, начнут приходить и к тем, кто просто поставил галочку в графе "нет".

Затем к уклонившимся и бойкотчикам.

Ну, а потом дойдет и до тех, кто голосовал "да", но делал это без должной радости и восторга.

Все-таки это был именно "референдум о независимости ЛНР".

Либо ты радостно бежишь голосовать "за", либо - "на подвал". Выбирай!

Ольга Романова

Атака на журналистов и издателей, арест Фургала, обыски у оппозиционеров - чёсом - это всё напрямую с поправками связано. Руки развязаны, теперь можно вообще всё, нафиг общественное мнение.

Это не всплеск активности, которая раньше ну хоть чем-то сдерживалась. За многими еще придут, за причастными и непричастными.