В Государственную думу России внесли проект закона об оперативной блокировке в интернете материалов, которые содержат оправдание или обоснование терроризма и экстремизма. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на одного из авторов закона депутата Василия Пискарёва.

Депутаты предлагают расширить статью 15.3 закона об информации, которая ранее предусматривала досудебную блокировку за призывов к массовым беспорядкам. По словам Пискарёва, это необходимо для защиты детей от "деструктивных" публикаций в интернете прославляющих нацизм. Новый закон якобы поможет предотвратить радикализацию несовершеннолетних.

Ранее в четверг в Госдуму был внесён законопроект о лишении свободы на срок от пяти до десяти лет за "склонение к употреблению наркотиков в интернете". В документе также прописано, что если склонение привело по неосторожности к гибели двух или более человек, то наказание для нарушителя может составить 15 лет тюрьмы.