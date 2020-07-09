Госдума предложила сажать на 10 лет за склонение к употреблению наркотиков

В Госдуму внесён законопроект о лишении свободы на срок от пяти до десяти лет за "склонение к употреблению наркотиков в интернете".

В документе также прописано, что если склонение привело по неосторожности к гибели двух или более человек, то наказание для нарушителя может составить 15 лет тюрьмы.

Отмечается, что в подготовке законопроекта принимали участие депутаты от всех парламентских фракций, среди них - глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская.

В четверг Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, вводящий административные штрафы за пропаганду наркотиков в интернете. Согласно документу, максимальный штраф для граждан составит 30 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - до 100 тысяч, для юридических лиц лиц — до полутора миллиона.

При обсуждении законопроекта депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов предложил создавать фейковые сайты для продажи наркотиков, чтобы через них ловить наркопотребителей.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин высказался против либерализации антинаркотического законодательства, за которое выступали ряд правозащитников, оппозиционных политиков и членов Российской академии наук. Они предлагали пересмотреть все уголовные дела, связанные с наркотиками, и реформировать правоприменительную практику по ним.

Сторонники либерализации неоднократно отмечали, что обвинения по антинаркотическим статьям Уголовного кодекса зачастую фабрикуются следствием, а освобождение журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которому полицейские подбросили наркотики, – единичный случай, связанный исключительно с тем резонансом, что вызвало это дело.

По данным правозащитников, четверть заключённых в стране попали в тюрьмы по обвинению в сбыте наркотиков. При этом сам факт сбыта следствию устанавливать не надо – он автоматически считается доказанным при определённой массе запрещённого вещества, обнаруженного у задержанного.