В Адлере снесли памятник русским солдатам

В Адлерском районе Краснодарского края демонтирован монумент участникам Кавказской войны, против которого ранее выступали черкесские общественники. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии".

Как пишет "Кавказский узел" со ссылкой на председателя Краснодарской краевой общественной организации "Адыгэ Хасэ причерноморских адыгов-шапсугов" Маджида Чачуха, администрация Сочи признала, что памятник был поставлен без необходимого согласования и обсуждения.

В Адлерском районе Краснодарского края 1 июня установили памятник под названием "Монумент подвигу русских солдат". Это вызвало возмущение среди черкесов, чьи предки противостояли Российской империи в Кавказской войне 19 века. Архитектурная композиция представляет собой возвышенность с изображением карты форта.