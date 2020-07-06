"Для нас это очень болезненно". Реакция на памятник Кавказской войне

Установка памятника "Монумент подвигу русских солдат" в Адлерском районе Краснодарского края вызвала возмущение черкесской общественности, передает Кавказ.Реалии. Представители черкесских общественных организаций назвали его "объектом монументальной пропаганды", а саму идею установки – провокационной. Информация об установке памятника и его описание появилось на сайте администрации Сочи 30 июня, но позднее исчезло. Об этом рассказало издание "Кавказский узел".

"Архитектурная композиция представляет собой возвышенность, на которой лежит карта Форта Святого Духа, заложенного в 1837 году на мысе Адлер. В 30-х годах 19-го века Форт служил укреплением Черноморской береговой линии и был одним из важнейших стратегических пунктов побережья", – говорилось в описании монумента.

С идеей установить монумент выступили депутаты Городского собрания Сочи, священники Свято-Троицкой церкви, участники военно-исторического общества и сотрудники музея истории Адлерского района.

"В июне 1837 года русские солдаты и офицеры вели ожесточённый бой с горцами. Тогда от вражеской пули погиб поэт-декабрист Александр Бестужев-Марлинский", – отмечалось в официальном сообщении. В понедельник глава Краснодарского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Зенгин сообщил Радио Свобода, что об открытии монумента ему ничего неизвестно. Мы также направили запрос в администрацию Сочи с просьбой прокомментировать ситуацию с исчезнувшей с сайта новостью, но ответа пока не получили.

Кавказская война, продолжавшаяся с 1817-го по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

Представители черкесской общественности не раз выражали возмущение установкой подобных памятников на территории их исторического проживания и обозначали действия властей как продолжение дискриминации народов, проживающих в России. В феврале 2020 года посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью агентству Sputnik назвал "красивой легендой" изгнание черкесов с исторической родины. В ответ в Анкаре и Стамбуле прошли акции протеста, организованные кавказской диаспорой.

Один из лидеров международного черкесского движения Руслан Гвашев считает установку памятника в Адлере провокационной, напоминая об убийствах коренного населения Западного Кавказа:

Установки провокационных знаков набирают обороты

– Установки одиозных, провокационных знаков набирают обороты. Все это – звенья одной цепи. В феврале прозвучало провокационное заявление посла России в Турции Алексея Ерхова о том, что изгнание черкесов с исторической родины – это красивая легенда. Поправкой в Конституцию фактически аннулирован Федеративный договор. Это делается для того, чтобы отвлечь людей. Такое количество памятников в Сочи, напоминающих о Кавказской войне, не нужно. Для нас это очень болезненно, – заявил Гвашев Радио Свобода.

Руководитель общественной организации "Кабардинский конгресс" в Кабардино-Балкарии Аслан Бешто назвал установку памятника в Адлере одним из "объектов монументальной пропаганды":

Черкесы когда-то воевали с Россией, но на федеральном уровне оценки тем до сих пор не даны

– Отношение к установке памятника у меня крайне отрицательное. Вроде бы мы все жители одной страны, но у нас абсолютно разная история. Черкесы когда-то воевали с Россией. Но на федеральном уровне оценки тем событиям до сих пор не даны. Парламенты Адыгеи и Кабардино-Балкарии однозначно трактуют это как геноцид черкесского народа. Я полагаю, что этот памятник относится к типу монументально-пропагандистских. Он никак не связан с увековечиванием чьей-либо памяти, он не предназначен для почитания прошлого. Он предназначен для того, чтобы уверенно застолбить настоящее и будущее. Этот памятник означает: это наша земля, люди, завоевывавшие эту землю, – наши люди. А то, что есть жертвы геноцида, – это неважно. Я могу трактовать этот памятник только так.

– Почему он возник именно сейчас?

Мы возвращаемся к колониальному управлению

– Наверное, это все происходит оттого, что черкесы с достаточно стабильной периодичностью напоминают о себе, о своих претензиях, о своем несогласии с политикой федерального центра. У них есть претензии, связанные с обучением родному языку, национальной политикой, с очень многими вещами, с которыми, так или иначе, черкесы не согласны. Так сложилось, что национальные республики перестали соответствовать своему предназначению. Они больше не защищают права национальностей, а являются всего лишь наместничествами. Фактически мы возвращаемся к колониальному управлению. Я не согласен с такой политикой и установкой памятников подобного рода, – рассказал руководитель общественной организации "Кабардинский конгресс" в Кабардино-Балкарии Аслан Бешто.

Черкесские организации считают геноцидом действия Российской империи в отношении своего народа в XIX веке: часть представителей этноса была убита, часть выслана в Османскую империю. На сегодня единственной страной, признавшей массовые убийства черкесов геноцидом, является Грузия, передает Кавказ.Реалии.

Историк Майрбек Вачагаев объясняет, почему установка памятника "Монумент подвигу русских солдат" в Адлерском районе вызвала столь болезненную реакцию в черкесском сообществе:

Установка этого памятника - очередной болезненный укол в адрес черкесов

– Краснодарский край и Причерноморье – это родина черкесов. Установка этого памятника – очередной болезненный укол в их адрес. Здесь уже есть многочисленные памятники русским генералам, воевавшим с местным населением. Но для черкесов любой российский генерал и все, что с ним связано, не является героем. Если для русского населения он герой, заслуживающий памятника, то для черкесов это совершенно противоположная фигура. Они рассматривают русских генералов как колонизаторов. То, что подобные памятники начали появляться в последние годы, связано с вектором российской политики. В Кремле пытаются показать, что история завоевания Кавказа – это благо для северо-кавказцев, и ни о какой колонизации речи не идет. Они пытаются показать, что Россия пришла на Кавказ исключительно с добрыми намерениями, и она сделала этот край таковым чудесным, прекрасным и красивым, каким он сегодня является. И за это всегда нужно благодарить именно тех, кто пришел туда с оружием. Я думаю, что это установка исключительно Москвы и конкретно Кремля.

–​ Сколько черкесов погибло в XIX веке от рук русских солдат? Почему черкесы говорят о геноциде?

– Вряд ли кто-то считал, сколько черкесов погибло от русских солдат, потому что во время той войны считались потери только российской стороны. После завоевания Северо-Западного Кавказа встал вопрос о том, что черкесы должны освободить эту территорию. И это – одна из трагических страниц в истории черкесов. Они тысячелетиями заселяли этот район, но были вынуждены переехать в Османскую империю. Я изучал исторические документы того времени и наткнулся на доклад российского консула в Трабзоне, который описывал эти события. Он в своем рапорте он чуть ли не плакал: "Невозможно на это смотреть! Надо прекратить, надо сделать все, чтобы остановить это переселение черкесов! Потому что люди умирают тысячами!" Если переселялась тысяча, то до берегов Черного моря доходила половина. Из этой половины от массовых болезней погибала еще половина. В итоге Турция их не принимала. Она несколько месяцев должна была держать их в карантине. В этой ситуации черкесы понесли колоссальный ущерб. Стоял вопрос – сохранятся ли они в принципе. Некоторые племена, например, убыхи, на сегодняшний день почти не сохранились. Их осталось всего лишь несколько тысяч человек. Адыги и черкесы почти полностью прекратили свое существование. Поэтому подобные памятники для черкесов – это самая больная тема, – рассказал историк Майрбек Вачагаев.

Ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов полагает, что установка "Монумента подвига русских солдат" – это часть "войны исторической памяти", которая существует на Северном Кавказе еще с советских времен:

Любое событие, связанное с черкесской тематикой, вызывает острую реакцию

– Различные силы интерпретируют исторические события в рамках своих интересов. Черкесская тематика актуализировалась в последнее десятилетие. Консолидация черкесского мира, который раньше был расколот, произошла в период подготовки и проведения Олимпиады в Сочи. Сейчас любое событие, связанное с черкесской тематикой, вызывает острую реакцию. Вероятно, критика этого памятника – это повод, за счет которого черкесы могут лишний раз привлечь внимание к себе и своим проблемам. Но лично я удивлен появлению этого монумента именно сейчас. На фоне тех событий, которые происходят в мире и России, мне кажется, острой необходимости в появлении новых памятников, в том числе на юге России, на Северном Кавказе, нет. Более того, мы видим, что памятники, которые ранее появлялись на северокавказской территории, на юге России, в том же Краснодарском крае, вызывали острую реакцию и дополнительные споры. То, что реакция и на этот памятник будет острой, прогнозировать было нетрудно. Сейчас не время обсуждать памятники. Если говорить о гуманитарной стороне дела, то эта тема должна обсуждаться академическим сообществом. Интерпретация кавказской войны – это тема для спокойной научной дискуссии.

–​ Черкесы называют российскую политику на Кавказе колонизаторской и поэтому выступают против подобных памятников. А как бы ученые охарактеризовали эту политику?

Идет банальная спекуляция на непростом историческом прошлом

– Это довольно объемная и сложная тема. Все характеристики войны зависят от тех ярлыков, которые вешают заинтересованные стороны. Причем этих сторон несколько – это не только Россия и черкесский мир, но и Турция, и Ближний Восток, и западные страны, которые в той или иной мере подключались к обсуждению этого вопроса. Идет банальная спекуляция на очень непростом историческом прошлом. Понятно, что события в конце Кавказской войны любой здравомыслящий человек может оценить как трагедию. Но лично я не готов бросаться такими словами, как "геноцид" черкесского народа, потому что значение подобных терминов зачастую обесценивается. Хотя сами черкесы перед Олимпиадой требовали признать события XIX века геноцидом, что достаточно далеко от той документальной базы, которая существует. С другой стороны, у нас существуют и другие народы, которые требуют признать их геноцид. Как вы знаете, сейчас осетинская сторона требует признать события 1920 года геноцидом осетинского народа со стороны Грузии. Проблема в том, что помимо того, что идут спекуляции на историческом прошлом, идет и обесценивание этих основополагающих терминов.

–​ Кто же изгнал черкесов с Кавказа?

– Общепризнанной оценки событий XIX века и процесса мухаджинства, то есть переселения северокавказских горцев в единоверную Турцию, нет. Здесь трудно говорить о том, что российская сторона является злом во всех ее проявлениях. События войны использовали две империи: Россия и Турция. Петербург решал свои задачи, Стамбул решал другие задачи. К примеру, северокавказские мухаджиры активно участвовали в карательных экспедициях турецкого султана, в том числе, и на Балканах. Так что раскрашивать всю эту ситуацию одной краской нельзя, – уверен историк, ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.