Австрия рассматривает две версии убийства чеченского блогера. ВИДЕО

Полиция в Австрии рассматривает две версии гибели 4 июля в Вене чеченского блогера россиянина Мамихана Умарова – бытовой ссоры и заказного убийства. Об этом сообщил представитель полиции.

По подозрению в преступлении ранее были задержаны двое выходцев из Чечни. Они пробудут под стражей примерно до 20 июля.

Умаров и подозреваемые в убийстве – бывшие беженцы. В разное время все трое этого статуса были лишены и подали жалобы, которые в данный момент рассматриваются.

Мамихан Умаров в интернете известен как Анзор из Вены. Он критиковал действующие чеченские власти и лидера Чечни Рамзана Кадырова.

9 июля Кадыров написал в телеграме, что к убийствам чеченских блогеров в Европе причастны иностранные спецслужбы, работающие против России.