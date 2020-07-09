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Австрия рассматривает две версии убийства чеченского блогера. ВИДЕО

Мамихан Умаров, скриншот с видео на личном ютуб-канале

Полиция в Австрии рассматривает две версии гибели 4 июля в Вене чеченского блогера россиянина Мамихана Умарова – бытовой ссоры и заказного убийства. Об этом сообщил представитель полиции.

По подозрению в преступлении ранее были задержаны двое выходцев из Чечни. Они пробудут под стражей примерно до 20 июля.

Умаров и подозреваемые в убийстве – бывшие беженцы. В разное время все трое этого статуса были лишены и подали жалобы, которые в данный момент рассматриваются.

Мамихан Умаров в интернете известен как Анзор из Вены. Он критиковал действующие чеченские власти и лидера Чечни Рамзана Кадырова.

9 июля Кадыров написал в телеграме, что к убийствам чеченских блогеров в Европе причастны иностранные спецслужбы, работающие против России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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