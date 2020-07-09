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Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к трем годам лишения свободы условно капитана ФСБ Анну Соловьеву за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

По версии следствия, Соловьева в течение года собирала информацию об абонентах связи и передавала данные третьему лицу. Сотрудница ФСБ вину не признала.

7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", ныне – советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет его в том, что, будучи журналистом, Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения.

По утверждению следствия, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.

  • Сафронов вину не признаёт. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины арестованного. Бывшие коллеги и близкие Сафронова считают, что дело против него связано исключительно с его журналистской работой.
  • Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова, среди них – "Новая газета", "Коммерсантъ", "Ведомости", "Медуза", РБК, "Проект", "Медиазона", The Bell, русская версия журнала Forbes, и другие.

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