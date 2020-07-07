Суд арестовал Ивана Сафронова на 2 месяца по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего корреспондента газет “Коммерсант” и “Ведомости” Ивана Сафронова — младшего по подозрению в государственной измене до 6 сентября. Об этом сообщает издание "Медуза". С мая журналист работает советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Сафронов был задержан утром 7 июля оперативниками ФСБ. У него дома и на работе прошёл обыск. Оперативники так же провели обыск у его бывшей девушки, журналистки Таисии Бекбулатовой, у неё были изъяты все электронные носители. Она проходит по делу свидетелем. К ней на допрос не пустили адвоката, потребовав от него подписать подписку о неразглашении.

По версии следствия, Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы одной из стран НАТО сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну. Он свою вину не признаёт. По данным источника Русской службы Би-би-си, журналист был задержан сотрудниками управления "П" Службы экономической безопасности ФСБ, они курируют контрразведку в промышленной сфере.

Сафронов-младший больше 10 лет работал журналистом, освещавшим военно-промышленный комплекс и космонавтику. Его отец был кадровым военным, а после службы — журналистом “Коммерсанта”. Он погиб в 2007 году, близкие верят, что он был убит. Вскоре после этого его сын стал публиковаться в той же газете на те же темы.

В июле 2018 года главный редактор “Коммерсанта” Сергей Яковлев покинул свой пост через несколько дней после того как в газете вышла заметка Сафронова о тайном присвоении звания Героя России первому заместителю главы администрации Сергею Кириенко. Сам журналист был уволен из газеты после публикации статьи о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Увольнение спровоцировало кризис в редакции, весь отдел политики уволился вслед за ним.

После этого он вышел в газету “Ведомости”, откуда уволился на фоне скандала с назначением нового главного редактора. В мае он вышел на госслужбу, став советником главы Роскосмоса.

Источник "Открытых медиа" в ФСБ сообщил, что Сафронова за последний год несколько раз допрашивали в ФСБ, в том числе в связи с текстом в "Коммерсанте", к которому предположительно, были претензии у контрразведки.

В июне 2019 года ТАСС сообщал о возбуждённом против "Коммерсанта" административном, предположительно, деле из-за заметки Сафронова. Газету планировалось привлечь за разглашение сведений, составляющих государственную тайну. Причины возбуждения дела не назывались, но с сайта "Коммерсанта" тогда была удалена статья о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. После её публикации госсекретарь США Майк Помпео угрожал Египту санкциями в случае покупки российских самолетов, обращало внимание издание The Bell.

В госкорпорации у Сафронова не было доступа к секретным данным, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Будучи журналистом Сафронов был аккредитован при президентском пуле, что означает проверки со стороны Федеральной службы охраны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирован спецслужбами, что дело Сафронова не связано с его работой журналистом.

В поддержку Сафронова проводится серия одиночных пикетов у здания ФСБ на Лубянке, больше 20 участников задержаны. Издания "Ведомости", "Коммерсантъ", "Медуза", РБК, "Проект", "Медиазона", "Бумага", The Bell, русская версия журнала Forbes вышли с редакционными материалами в поддержку журналиста и с требованием прозрачного процесса.

"Представить Ивана, сына офицера, государственным изменником — просто невозможно", — отмечается в обращении "Ведомостей". В тексте "Медузы" напоминается, что лишь накануне в Пскове был завершён суд над журналисткой Светланой Прокопьевой, которой вменялось оправдание терроризма. Проводятся так же параллели с делом Ивана Голунова. РБК напоминает, что критерии отнесения информации к секретной размыты, и ей может оказаться "всё, что угодно". Редакция "Проекта" считает, что российские власти считают журналистскую работу заведомо подозрительной деятельностью не доверяя ни журналистам, ни гражданам в целом.

По вменённой статье журналисту грозит до 20 лет заключения.