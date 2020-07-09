США ввели санкции против чиновников КНР за нарушение прав уйгуров

Соединённые Штаты ввели санкции против четырёх бывших и нынешних должностных лиц Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав уйгуров. Ограничения введены в рамках акта Магнитского. Об этом сообщает американский Минфин.

Санкции предусматривают, в частности, заморозку активов лиц на территории Соединённых Штатов, запрет на деловые контакты и визовые ограничения.

Закон о санкциях за притеснения уйгуров и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР президент США Дональд Трамп подписал в июне этого года. Среди нарушений прав человека Вашингтон отмечает помещение уйгуров в специальные лагеря, где их подвергают идеологической обработке и принуждают к тяжёлому труду с конечной целью искоренить национальную идентичность.

Власти КНР обосновывают необходимость создания так называемых центров профподготовки борьбой с терроризмом.

Люди, которые были помещены в такие центры, рассказывают, что им запрещено покидать территорию, а связь с внешним миром ограничена. У содержащихся в центре нет право на совершение религиозных обрядов, и они обязаны учить китайский язык. По оценкам правозащитников, за последние годы более миллиона китайских мусульман прошли через эти лагеря.