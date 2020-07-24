Лицом к событию. До свиданья, наш ласковый Миша?

Путинский назначенец Михаил Дегтярев откровенно троллит жителей края бесконечными "банными" историями и обещает сбежать из Хабаровска на время субботних протестных акций. Как долго будет продолжаться это шоу? Кремль что - специально решил раздражать хабаровчан? Зачем? К чему приведет это противостояние? В эфире аналитик фонда Карнеги Андрей Колесников и журналист из Хабаровска Анастасия Магнус.