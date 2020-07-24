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Время Свободы

Время Свободы "Очередной цирк кадыровский"

Время Свободы "Очередной цирк кадыровский"
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Время Свободы "Очередной цирк кадыровский"

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Против участника одиночного пикета в Ленинградской области возбуждено уголовное дело за то, что он случайно сбил фуражку с головы полицейского*** Как относиться к признанию чеченских родственников блогера Мамихана Умарова в том, что именно они убили Умарова в Австрии?***Защита политолога Федора Крашенинникова намерена оспаривать его административный арест на 7 суток по обвинению в повторном оскорблении властей .

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