Время Свободы "Очередной цирк кадыровский"

Против участника одиночного пикета в Ленинградской области возбуждено уголовное дело за то, что он случайно сбил фуражку с головы полицейского*** Как относиться к признанию чеченских родственников блогера Мамихана Умарова в том, что именно они убили Умарова в Австрии?***Защита политолога Федора Крашенинникова намерена оспаривать его административный арест на 7 суток по обвинению в повторном оскорблении властей .