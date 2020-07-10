"Курьеры не рабы"

В Санкт-Петербурге прошла акция солидарности с работниками службы курьерской доставки Delivery Club. Вечером 9 июля напротив офиса компании Mail.ru Group на Невском проспекте собрались три десятка активистов, чтобы поддержать требования профсоюза "Курьер". Это выплата задолженностей по зарплатам, отмена системы штрафов, восстановление уволенных за время пандемии сотрудников и заключение трудовых договоров вместо формы "оказания услуг самозанятыми". 7 пикетчиков были задержаны полицией. В трудовом конфликте участвуют более 300 курьеров. 9 июля после безуспешных переговоров профсоюз "Курьер" объявил бессрочную забастовку. Delivery Club – крупнейший сервис доставки еды в России. В компании объяснили задержку выплат "проблемой у второстепенных логистических партнеров".