Не везде одно и то же. Вячеслав Чернов – о счастье для своих детей

Главная задача информационно-аналитического сайта Сибирь.Реалии, регионального проекта Радио Свобода, – честный, сбалансированный, непредвзятый, точный рассказ о ежедневной жизни важнейших территорий Российской Федерации, восполнение дефицита информации о Сибири, анализ социально-экономических процессов, протекающих в этом богатом, вроде бы давно освоенном, но во многом все еще неизвестном в европейской части страны крае. Самые интересные репортажи и комментарии Сибирь.Реалий читайте на страницах сайта Радио Свобода.

Я хочу, чтобы мои дети жили за границей, и ничуть не стыжусь этого желания. Я не хочу, чтобы они месили ногами вечную российскую грязь, дышали грязным воздухом и не знали, что такое чистая вода. Не желаю, чтобы они боролись за существование. Не желаю для них, чтобы они всю жизнь продирались сквозь бюрократические препоны, преодолевали чиновничий тупизм и жили в среде, где за правду и порядочность нужно всегда быть готовым заплатить своей свободой или жизнью.

Я всю жизнь делаю что-то созидательное и с каждым годом плачу всё больше налогов. Суммы уплаченных мною налогов, если бы мне не пришлось их отдать, хватило бы, чтобы я сегодня жил жизнью обеспеченного человека, в очень хорошем доме, ездил на дорогой машине, смог бы обеспечить для своих детей поступление в престижный вуз. Но я отдал эти деньги государству, которое просто их спустило в трубу. Деньги были государством бездарно растрачены, разворованы, выведены за рубеж.

Я по-прежнему езжу по отвратительным дорогам, смотрю на абсолютную грязь повсюду, вижу вечную разруху. Тот минимум благоустройства, который обеспечивают власти, уничтожается в кратчайшие сроки, потому что в основе всего лежат временные решения, некачественные работы, отсутствие технологий и бездарное, безответственное исполнение любого действия. Те, кто захватили власть в нашей стране, не имеют ни малейшей заинтересованности в её развитии.

Я не являюсь иждивенцем для этой страны, я ничего не разрушаю, не мараю, не ломаю, ничего ни у кого не прошу и не ищу ни у кого никакой поддержки. Напротив, я созидаю, даю, жертвую, поддерживаю и помогаю. Но лучше не становится. Здесь вся энергия и силы утекают в зыбкий песок царящего повсюду беззакония, безалаберности, лени и наплевательского отношения всех ко всему. Государство гордится своими геополитическими "победами", а на лечение детей здесь нет денег, они катаются с горки по чёрному снегу, проваливаются в ямы на обочинах дорог, наполняют детские дома и горят в кинотеатре. Какой смысл мне хотеть всего этого для своих детей?

У людей здесь нет ни голоса (он крадётся на выборах), ни прав (они отменяются в любое мгновение в угоду более сильному), ни свобод (они являются угрозой для этой власти). Государство ничего не даёт гражданам, оно только отнимает.

Мой отец проработал на шахте всю свою жизнь на одной из самых ответственных должностей, взрывником, но умер он в маленькой, аскетично обставленной однокомнатной квартирке малосемейного общежития. Это всё, что после него осталось. Моя мама всю свою жизнь работала в бухгалтерии на руднике, брала работу на дом, а дома у нас была нищета. Они отдали все свои силы и здоровье этой стране, а потом ушлый мошенник непонятно как стал собственником огромного, в несколько тысяч рабочих мест, предприятия, которому родители отдали всю свою жизнь, сократил его более чем в два раза, превратил в развалины смежные предприятия, а сам стал миллиардером из списка "Форбс". Какой смысл мне желать для своих детей оставаться в стране, где для элементарного выживания они должны пойти служить и работать на подлых и беспринципных негодяев, захвативших руководящие позиции в стране?

Это государство сожрет всё, оно заберет всё и у всех

Работа на самого себя в существующих условиях – как прогулка по лезвию ножа. Я не желаю, чтобы мои дети развивали в себе подобные навыки равновесия. Совсем короткое время мне удалось получать настоящее удовольствие от приложения своих усилий в предпринимательской деятельности. Но это длилось недолго: как только рынок развился и устоялся, в двери к чиновникам постучал богатый человек, и после этого из кабинета вышло решение, что туристической деятельностью должен заниматься именно этот "уважаемый" человек, а всем остальным спасибо. Теперь я вынужден нести непосильные расходы и тратить огромные усилия, чтобы просто оттянуть сроки уничтожения своего предприятия, а потом до конца своих дней судиться и бороться за справедливость.

Я не хочу, чтобы мои дети превращались в подобных "уважаемых" чудовищ, а если они окажутся по другую от чудовищ сторону баррикады – боюсь, моё сердце не выдержит, если я на старости лет увижу, как дело, которому все силы посвятил мой ребенок, в один момент уничтожается каким-нибудь подлым мерзавцем.

Сейчас, увы, нет ни одной даже маленькой предпосылки на положительные изменения в нашей стране. Если существующая власть ослабеет, лучше вряд ли станет: на очереди к власти уже стоят следующие кровопийцы, готовые ввергнуть страну в пучину еще большего хаоса. Поэтому в нашей стране никто никому не доверяет и не выстраивает отношений и связей с долгосрочной перспективой. Здесь мёртвый инвестиционный климат. Для любых инвестиций, не обязательно финансовых - для творческих, культурных, интеллектуальных. Потому что это государство сожрет всё, оно заберет всё и у всех. Некоторое время может казаться, что определенная группа лиц поймала удачу за хвост, но на следующем историческом витке и они всё потеряют.

Здесь никогда не будет гостевого дома, которым владел ещё чей-то прадедушка, а внук теперь гордится, что продолжает дело своего предка. Не будет пекарни, работающей неизменно уже 40 лет, где только и можно купить особенные булочки, испеченные по секретному рецепту. Именно поэтому здесь никогда не было и не будет цивилизованной конкуренции. Здесь всегда сильный и тупой будет гнобить слабого и умного. При этом и умный, и глупый в России парадоксально сходятся в одном: ничего изменить нельзя. И все чаще в наших широтах можно услышать: "Да везде одно и то же!"

Вот он, ключевой момент – наш человек, раз уж такое дело и разговор начистоту – готов согласиться с тем, что он "живёт в дерьме". Но для него исключительно важно разделить это осознание с иностранцами, решить за них, что они обязательно "тоже в дерьме. И не спорьте. Да-да. То же самое у них!" "Слышь, Пьер, Ганс, Джованни, Джек, вы тоже в дерьме!" – как бы кричит через границу наш человек и домысливает, как Пьер и Ганс нехотя сдаются, немного покривлявшись для приличия, и вынужденно признают: "Да, конечно, Василий, конечно мы тоже в дерьме". "И знаешь, – добавляет Джек – да еще в гораздо худшем!" "Ну вот, я же говорил! Везде так!" – успокаивается наш человек, и уходит от тебя по весенней слякоти в темноту...

Я был в свое время слишком легкомыслен и не успел развить в себе надлежащих качеств и умений, достаточных для более-менее быстрой интеграции в зарубежное сообщество. Я признаю, что слишком глуп, необразован и неконкурентоспособен для жизни в другой стране. Но мои дети могут преодолеть с моей помощью эти недостатки и уехать туда, где жизни похожа на жизнь. Мир огромен, и моим детям в нём обязательно найдется место.

Вячеслав Чернов – предприниматель, живёт в Кемеровской области

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции