17-летний вратарь футбольного “Ростова” Денис Попов отказался от пожизненного бесплатного проезда на такси, предложенного ему одним из крупнейших российских сервисов – “Ситимобилом”. Он сказал, что отдаст денежную компенсацию награды Благотворительному фонду Константина Хабенского, помогающему детям с онкологическими заболеваниями.

“Я своё ещё заработаю, а есть те, кому помощь нужна прямо сейчас”, – написал Попов в своём инстаграме.

Попов – игрок молодёжного состава “Ростова”. 19 июня команда играла против “Сочи” футболистами молодежного и юниорского состава. Самому старшему из них было 19 лет, младшему – 16. С некоторыми из них клубу пришлось подписать профессиональные контракты, до этого они считались любителями. Это произошло из-за того, что 42 человека из команды, включая всех футболистов основного состава и главного тренера – Валерия Карпина, были изолированы в карантин из-за коронавируса.

Попов был признан игроком матча, несмотря на то что пропустил 10 голов. Он 15 раз совершил сейвы. Рекорд этого сезона высшего дивизиона российского профессионального футбола за весь матч был 11, лучший результат лиги за всю историю подсчёта – 13. Кроме всего прочего, футболисту удалось отразить пенальти.