"Власть дико боится народа"

Кремль убирает с дороги всех конкурентов правящей партии и лично Путину. Председатель Грудинин, губернатор Фургал. Это жертвы только одной календарной недели. У одного отобрали хозяйство, у другого край и свободу. Публицист Максим Шевченко, который участвует в нашем эфире, считает, что это из страха перед собственным народом. Политическое пространство зачищается под монопартию и под моноперсону. Хорошо, Зачистят. Что дальше, когда зачистят всех, кто не "свой"? Отменят партии? Выборы? Что дальше? Это вопрос и к вам, уважаемые слушатели. Звоните по номеру 8-800-200-22-12, начиная с 19.05. В программе также участвует политик Борис Надеждин. Ведет программу Елена Рыковцева.