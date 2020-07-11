Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести кибератаку против располагающегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований в 2018 году. Об этом он рассказал в интервью газете The Washington Post. О факте атаки сообщалось и раньше, однако американские официальные лица до сих пор не подтверждали её.

В США считают, что Агентство интернет-исследований — известное так же как фабрика троллей — причастно к вмешательству в президентские выборы в стране в 2016 и к промежуточным выборам в Конгресс в 2018. По утверждению Трампа, его предшественник на президентском посту Барак Обама ещё до президентских выборов знал о готовящихся манипуляциях со стороны России, но ничего не предпринял.

По словам Трампа, США удалось остановить вмешательство с помощью атаки.

В феврале 2019 года газета The Washington Post сообщила, что США отключила от интернета офис фабрики троллей в день проведения промежуточных выборов. "Федеральное агентство новостей", которое связывают с фабрикой, позднее подтвердило факт атаки, назвав её безуспешной.