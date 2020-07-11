Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Присяжные в США признали россиянина виновным в похищении 112 миллионов аккаунтов из соцсетей

Евгений Никулин в ютьб-канале smotraTV

Жюри присяжных в Сан-Франциско признало россиянина Евгения Никулина виновным в похищении данных 112 миллионов пользователей социальных сетей LinkedIn и Formspring и сервиса Dropbox в 2012 году. 32-летнему хакеру грозят десятки лет тюрьмы.

Никулин был задержан в Праге в октябре 2016 года по запросу Интерпола. Его выдачи позже потребовала Россия. Сам он попросил убежища в Чехии. В апреле 2018 года он был экстрадирован в США. Позднее Конституционный суд Чехии признал это решение незаконным.

Никулин ответственен за одну из крупнейших утечек данных в истории США, напоминает агентство Bloomberg. За это ему грозят десятки лет тюрьмы — в том числе два года минимального заключения, до десяти лет за кражу учетных записей и до пяти лет по каждому эпизоду взлома.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG