США победили в битве за русского хакера. История выдачи Евгения Никулина

Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерстве, выдали Соединенным Штатам власти Чешской республики, где он был задержан в октябре 2016 года. Встречный запрос России о выдаче Никулина Прага отклонила, из-за чего Москва грозит ей ухудшением отношений.

"Чешская сторона, принимая это решение, руководствовалась не правовыми нормами, а стремлением в очередной раз продемонстрировать возведенную в последнее время в ранг абсолютного приоритета "союзническую лояльность", – говорится в заявлении, выпущенном МИД РФ по этому поводу. Реакция Вашингтона прямо противоположна: "Привлечение преступников к ответственности – это важный аспект поддержания надежности интернета и защиты наших основополагающих ценностей", – отмечено в заявлении Белого дома.

Рад выдаче Никулина и побывавший на днях в Праге влиятельный американский сенатор Роб Портман:

​"Я одобряю решение Чешской республики выдать разыскиваемого Евгения Никулина США. Это решение демонстрирует приверженность чешской стороны принципам правового порядка и ответственности"

В чем обвиняют Евгения Никулина? В США – во взломе серверов нескольких компаний, в том числе социальной сети LinkedIn и файлообменника Dropbox. Тогда были похищены данные пользователей. Ему вменяются в вину 9 случаев киберпреступлений, совершенных в 2012-13 годах. В случае, если суд признает Никулина виновным, он может провести в тюрьме до 30 лет и быть подвергнут штрафу на сумму более 1 миллиона долларов. В России Никулину предъявлены обвинения куда более скромные – в краже на сумму $3450 через сайт WebMoney.

Никулин, переправленный из Чехии в США на прошлой неделе, уже предстал перед судом в Сан-Франциско, где отверг выдвинутые против него обвинения. Его адвокат Мартин Садилек со слов своего подзащитного утверждает, что преследование Никулина носит политический характер, и ФБР США якобы намерено "привязать" его к делу о взломе серверов Демократической партии США в 2016 году, в период президентской предвыборной кампании.

Имя Никулина до сих пор напрямую не связывалось со скандалом вокруг действий предполагаемых российских хакеров, взломавших электронную почту Национального комитета Демпартии. Тогда предвыборный штаб Хиллари Клинтон обвинил Кремль в том, что он с помощью хакерских атак помогает Дональду Трампу. После победы последнего на президентских выборах "русские хакеры" стали одним из важных слагаемых в истории с обвинениями окружения Трампа в незаконных связях с Россией. На какую-то связь Никулина с "политическим хакерством" может косвенно указывать лишь одно обстоятельство. А именно – будучи объявленным в международный розыск, он был арестован в Праге за два дня до того, как уходящая администрация Барака Обамы официально обвинила Россию в причастности к взлому серверов Демократической партии.

На родине 30-летний Евгений Никулин был известен как большой бонвиван и владелец нескольких очень дорогих автомобилей, с которыми он с удовольствием фотографировался. Но теперь, вне зависимости от того, связан ли он с киберпреступлениями с политическим подтекстом, Никулин уже стал предметом серьезной политической борьбы. Она развернулась после того, как прошлой осенью Верховный суд Чехии постановил выдать россиянина Соединенным Штатам. Однако, согласно чешским законам, окончательное решение в таких случаях остается за министром юстиции.

Он нарушил наши законы, он осуществлял хакерские атаки

Занимающий этот пост Роберт Пеликан ранее заявлял, что на него оказывалось давление со стороны президента Чехии Милоша Земана и его окружения. По словам Пеликана, на встречах с ним Земан несколько раз поднимал вопрос о Никулине, высказываясь в пользу выдачи его России. А канцлер (глава администрации) президента Вратислав Мынарж, как писала чешская пресса, даже привез министру письмо от матери Никулина, которая умоляла вернуть ее сына на родину. Тем не менее, по словам Пеликана, он руководствовался исключительно правовыми соображениями: аргументы американской стороны показались ему более убедительными, и к тому же подкрепленными решением чешского суда.

Надо отметить, что США тоже активно лоббировали в пользу выдачи Евгения Никулина. Спикер Палаты представителей американского Конгресса Пол Райан, побывавший в конце марта в Праге, заявил тогда в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода: "Он (Никулин – РС) нарушил наши законы, он осуществлял хакерские атаки на эти компании… Я надеюсь и ожидаю, что его выдадут".

Президент Земан, очевидно, остался крайне недоволен решением министра юстиции. Его пресс-секретарь Иржи Овчачек назвал это решение "нестандартным" и добавил в Твиттере:

​"Объяснение общественности нетрадиционного подхода к делу Никулина полностью на совести правительства и его представителей, а не Града (резиденции президента Чехии – РС)".

Как отмечает в интервью Радио Свобода обозреватель чешской газеты "Право" Александр Митрофанов, это уже второй за последние дни случай, когда президент Земан и правительство Андрея Бабиша – предпринимателя-миллиардера, лидера популистского движения ANO – вошли в столкновение из-за разных позиций в отношении России:

Милош Земан выступал как откровенный лоббист интересов Москвы

– До этого Чехия присоединилась к другим европейским странам, выславшим российских дипломатов – точнее, "незадекларированных" сотрудников спецслужб – в связи с "делом Скрипаля". В обоих случаях, и тогда, и сейчас, Милош Земан выступал как откровенный лоббист интересов Москвы, можно сказать, агент влияния Кремля. А Андрей Бабиш, напротив, поддержал западных союзников. Возможно, это связано отчасти с его бизнес-интересами, отчасти с тем, что как новый глава правительства, участвующий в европейских саммитах и других встречах, он стремится поскорее стать "своим" для западных политиков. Земан дважды проиграл, а он известен как весьма мстительный политик. Так что теперь можно ожидать от него резких заявлений в адрес правительства в симпатизирующих президенту СМИ и общего обострения борьбы двух ведущих чешских политиков, – считает Александр Митрофанов.