Число инфицированных коронавирусом в России за сутки составило 6611

Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в России по состоянию на утром субботы превышает 720 тысяч, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. За последние сутки зарегистрировано 6611 новых случаев заражения, 188 человек умерли, 8 378 выздоровели.

Общее число выздоровевших составляет 497 446. Умерших, по статистике федерального штаба — 11 205.

Это число не соответствует данным региональных властей и Росстата. Согласно подсчётам федерального ведомства, которые ведомство представило в пятницу, в мае этого года коронавирус предопределил смерть 7444 человек. Оперативная статистика федерального штаба сообщает только о 3690 случаях. Ранее существенно различалась и федеральная статистка за апрель.

Власти объясняют разницу между подсчётами тем, что федеральный штаб оперирует данными в реальном времени, а Росстат имеет возможность дождаться результатов вскрытий и полноценных медицинских проверок. Почему статистика не уточняется задним числом — не сообщается.

В интервью Радио Свобода учёный-демограф Алексей Ракша рассказал о ежедневных сводках с "настоящей" статистикой, которую Росстат отправлял в российское правительство, и делает собственную оценку, в соответствии с которой в России за время пандемии от COVID-19 умерли не менее 30 тысяч человек, то есть, почти в три раза больше, чем по данным оперативного штаба.

Если его оценка верна, умерших от коронавируса в стране больше, чем зафиксированных случаев в Иране, Испании и Франции. Власти манипуляции со статистикой отрицают.