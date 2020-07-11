Июльская зачистка Владимира Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

• «Резиновая статья» для журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова! • Обыски у оппозиционеров в Москве, аресты у «жириновцев» на Дальнем Востоке. •Индульгенция для Светланы Прокопьевой. Не оправдана и оштрафована. Итоги недели подводит Мумин Шакиров с главным редактором издания «Медиазона» Сергеем Смирновым, политиком Юлией Галяминой, директором общественной организации «Открытая Россия» Андреем Пивоваровым и журналистом издания «Медуза» Фаридой Рустамовой.