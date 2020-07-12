В России умерших от COVID-19 за сутки значительно меньше, чем днём ранее

В России за минувшие сутки из-за коронавируса умерли 130 человек. Днём ранее умерших за сутки было 188.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил примерно столько же, что и днём ранее - 6615 человек, сообщил 12 июля оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Больше всего новых случаев в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Алтайском крае.

Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано более 727 тысяч заражений коронавирусом, умерли 11335 человек. Выписаны из больниц свыше 501 тысячи пациентов. По данным штаба, доля выздоровевших составляет около 69% от общего числа заразившихся коронавирусом в России, доля умерших – 1,56%.

Статистика расходится с данными регионов и Росстата и критикуется экспертами. В интервью Радио Свобода учёный-демограф Алексей Ракша рассказал о ежедневных сводках с "настоящей" статистикой, которую Росстат отправлял в российское правительство, и делает собственную оценку, в соответствии с которой в России за время пандемии от COVID-19 умерли не менее 30 тысяч человек. Власти манипуляции со статистикой отрицают.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мировой статистке России занимает четвёртое место по числу заражений – после США, Бразилии и Индии. По числу умерших от COVID-19 Россия на 11 месте в мире.