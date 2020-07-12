В Польше проходит второй тур президентских выборов

В Польше 12 июля проходит второй тур президентских выборов, исход которых, как отмечают эксперты, определит на ближайшие годы отношения между страной и Европейским Союзом.
На пост претендуют действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Предвыборные опросы показывали весьма небольшое преимущество Дуды, которого поддерживает правящая консервативная партия "Право и справедливость". Тшасковского, бывшего члена Европарламента, называют более либеральным кандидатом. Он представляет главную оппозиционную партию - "Гражданская платформа".
В первом туре выборов, в прошлом месяце, за Дуду проголосовали 43 с половиной процента избирателей, за Тшасковского – 30,5%.
Ожидается, что явка будет выше, чем в день голосования 28 июня, когда она составила 65%.
Переизбрание Анджея Дуды называют решающим для попыток нынешнего правительства закрепить судебную реформу, которую критикует Евросоюз. Брюссель утверждает, что она политизирует работу судов Польши, входящей в ЕС с 2004-го года. Тшасковский также высказывается против реформы, подчеркивая, что она подрывает демократические нормы. Мэр Варшавы намерен заблокировать поправки – в случае победы.
Дуда в ходе избирательной кампании обещал сохранять программы соцобеспечения, которые провела партия "Право и справедливость". Высказываясь по разным острым темам, он критиковал требования представителей еврейской общины о компенсациях за имущество, отобранное во время Второй мировой войны. Он также критиковал ЛГБТ-сообщество. Политик выступает за традиционную модель семьи и отвергает браки между людьми одного пола, отмечает "Немецкая волна".
Рафал Тшасковский, заявляющий, что он хочет видеть Польшу более открытой и толерантной, вызвал недовольство консерваторов своим участием в гей-парадах и обещаниями ввести в школах Варшавы уроки полового воспитания.
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