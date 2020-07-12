Полиция прервала акцию памяти Валерии Новодворской в Петербурге 

В Санкт-Петербурге полиция прервала акцию памяти Валерии Новодворской, приуроченную к шестой годовщине со дня смерти правозащитницы.

Акция проходила возле Соловецкого камня. Полиция задержала одну из её инициаторов, Марию Кожеватову. На неё составлен протокол о несоблюдении режима "самоизоляции".

Очевидцы сняли задержание Кожеватовой на видео. На кадрах видно заметно, как полицейские грубо задерживают её, а потом волокут по земле к автозаку. Позже задержанной вызвали в отдел полиции скорую помощь, Кожеватову госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Правозащитница, оппозиционный политик и общественный деятель Валерия Новодворская скончалась 12 июля 2014 года в Москве на 65 году жизни.

С 1969 года Новодворская принимала участие в советском диссидентском движении. Она была арестована по обвинению в антисоветской агитации, находилась на принудительном лечении в психиатрической клинике в Казани. В 1970-1980-е годы Новодворскую судили ещё три раза. В общем счёте в советское время её арестовывали 17 раз.

В 1988 году Новодворская стала одним из учредителей партии "Демократический союз", созданной группой советских диссидентов и правозащитников. В 1993 году она основала ещё одну небольшую партию - "Демократический союз России".

Новодворская - автор нескольких книг. Её статьи публиковались на сайтах "Грани.ру", "Эхо Москвы", в журнале The New Times. Она была участницей многих программ Радио Свобода.