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Лицом к событию. Хотите как в Хабарвоске?

Лицом к событию. Хотите как в Хабарвоске?
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Лицом к событию. Хотите как в Хабарвоске?

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В Хабаровском крае третью неделю продолжаются массовые акции протеста. Кризис вертикали власти обсуждаем с председателем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым. Из Хабаровска с нами в эфире депутат Хабаровской Законодательной Думы от КПРФ Сергей Ильин и глава штаба Навального в регионе Алексей Ворсин. Ведет передачу Михаил Соколов.

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