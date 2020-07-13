Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестёр Хачатурян

Мария и Ангелина Хачатурян

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение по делу сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Липцер.

Обвинительное заключение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в конце 2019 года вернул дело в Следственный комитет с призывом переквалифицировать действия сестёр на необходимую оборону. Однако Следственный комитет отказался. Очевидно, что-то за это время в позиции прокурора поменялось, отметил защитник.

Дело старших сестер Хачатурян – Крестины и Ангелины - будет рассматривать Мосгорсуд, а младшей – Марии - Бутырский суд, сообщил адвокат Ярослав Пакулин.

Материалы в отношении Марии Хачатурян следствие выделило в отдельное дело, поскольку экспертиза признала ее невменяемой в момент совершения преступления.

По делу Крестины и Ангелины защита заявила ходатайство о рассмотрении судом присяжных, рассказал "РИА Новости" адвокат Алексей Паршин.

  • Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их 57-летнего отца летом 2018 года. Сёстры сами вызвали полицию. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Факты издевательств подтвердило и следствие. Тем не менее, оно квалифицировало действия сестёр по статье об убийстве по предварительному сговору.
  • Уголовное преследование сестер Хачатурян вызвало в России огромный общественный резонанс. Кампания в их поддержку вызвала дискуссию в обществе о домашнем насилии в стране.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG