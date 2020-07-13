Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестёр Хачатурян

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение по делу сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Липцер.
Обвинительное заключение подписал заместитель генпрокурора Виктор Гринь, который в конце 2019 года вернул дело в Следственный комитет с призывом переквалифицировать действия сестёр на необходимую оборону. Однако Следственный комитет отказался. Очевидно, что-то за это время в позиции прокурора поменялось, отметил защитник.
Дело старших сестер Хачатурян – Крестины и Ангелины - будет рассматривать Мосгорсуд, а младшей – Марии - Бутырский суд, сообщил адвокат Ярослав Пакулин.
Материалы в отношении Марии Хачатурян следствие выделило в отдельное дело, поскольку экспертиза признала ее невменяемой в момент совершения преступления.
По делу Крестины и Ангелины защита заявила ходатайство о рассмотрении судом присяжных, рассказал "РИА Новости" адвокат Алексей Паршин.
- Крестину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве их 57-летнего отца летом 2018 года. Сёстры сами вызвали полицию. Защита настаивает, что они действовали в рамках самообороны, так как отец много лет постоянно издевался над ними. Факты издевательств подтвердило и следствие. Тем не менее, оно квалифицировало действия сестёр по статье об убийстве по предварительному сговору.
- Уголовное преследование сестер Хачатурян вызвало в России огромный общественный резонанс. Кампания в их поддержку вызвала дискуссию в обществе о домашнем насилии в стране.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.