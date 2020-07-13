В России выявили более 6,5 тысяч новых заражений коронавирусом

В России за сутки зарегистрированы 6537 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19. Нарастающим итогом в России выявлено почти 734 тысячи случаев коронавирусной инфекции. На сегодняшний день продолжают лечение чуть более 218 тысяч пациентов с COVID-19.

За сутки умерли 104 пациента, всего летальных исходов 11 439. Выздоровели за сутки ещё 2960 человек, всего вылечившихся 504 тысячи.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Москве – 672. В Санкт-Петербурге – 291. Далее по ежедневному приросту в федеральной статистике идут Ханты-Мансийский административный округ и Алтайский край (270 и 235 новых случаев соответственно). Последний регион впервые вышел на четвертое место по стране.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в понедельник превысил единицу (накануне было 0,99, еще днём ранее – 0,95).

В Москве с сегодняшнего дня начинается очередной этап отмены ограничений. Необходимость носить маски на улице отменяется, это требование становится лишь рекомендацией. Однако маски и перчатки остаются обязательными для общественного транспорта, магазинов, мест массового скопления людей. Продолжает действовать и требование соблюдать социальную дистанцию. С понедельника в Москве к полноценной работе могут вернуться учебные заведения, культурные центры, парки культуры и аттракционы. Массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе, по-прежнему запрещены.



В мире число зарегистрированных заражений коронавирусной инфекцией приближается к 13 миллионам. Россия остается на четвертом месте после США, Бразилии и Индии. В мире умерли почти 570 тысяч пациентов с COVID-19.