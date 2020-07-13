Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре на выборах главы государства. Избирательная комиссия после обработки почти 100 процентов бюллетеней сообщила, что Дуда набрал более 51 процента голосов избирателей. За соперника действующего президента, мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовали около 49 процентов граждан.

Это самый незначительный разрыв на президентских выборах в Польше со времён падения коммунистического режима в 1989 году.

Дуда – представитель консерваторов. Его предвыборная кампания строилась на защите традиционных ценностей. Действующий президент также резко критикует аборты и ЛГБТ-идеологию

Тшасковский известен как сторонник либеральных ценностей. Он выступает против дискриминации ЛГБТ.

Выборы в Польше проходили в два тура. В первом туре 28 июня Дуда набрал 43,5 процента голосов, Тшасковский – около 30,5 процентов.

Анджей Дуда занимает пост президента с августа 2015 года. В мае того же года он победил на выборах тогдашнего польского лидера Бронислава Комаровского.