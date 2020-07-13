Министерство финансов подготовило поправку в бюджетный кодекс, в результате которой выплаченная "Норникелем" компенсация за нанесенный экологии ущерб уйдет в федеральный бюджет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в правительстве. Действующее законодательство предполагает, что 148 млрд рублей, которые должна выплатить компания по требованию Росприроднадзора, уйдут в муниципальный бюджет, а значит, власти Норильска могли получить сумму, в восемь раз превышающую среднегодовой доход города (исходя из показателей бюджета на 2019–2021 годы).
В Минфине считают, что правильнее было бы перевести эти деньги в федеральный бюджет. Один из источников издания объяснил это тем, что в результате аварии пострадала река, а все реки являются собственностью страны, а не отдельного региона.
- 29 мая в Норильске произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании.
- 3 июня из-за происшествия президент России Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Красноярский губернатор Александр Усс и гендиректор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Лапин получили выговоры.
- Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель" утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут.
- Федеральная служба по надзору в сфере природопользования оценила сумму экологического ущерба от разлива топлива на ТЭЦ-3 почти в 147,78 млрд рублей. (около $2 млрд). В том числе вред, причиненный водным объектам, составил 147,046 млрд рублей, почве — еще 738,6 млн рублей.
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