Министерство финансов подготовило поправку в бюджетный кодекс, в результате которой выплаченная "Норникелем" компенсация за нанесенный экологии ущерб уйдет в федеральный бюджет. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники в правительстве. Действующее законодательство предполагает, что 148 млрд рублей, которые должна выплатить компания по требованию Росприроднадзора, уйдут в муниципальный бюджет, а значит, власти Норильска могли получить сумму, в восемь раз превышающую среднегодовой доход города (исходя из показателей бюджета на 2019–2021 годы).

В Минфине считают, что правильнее было бы перевести эти деньги в федеральный бюджет. Один из источников издания объяснил это тем, что в результате аварии пострадала река, а все реки являются собственностью страны, а не отдельного региона.