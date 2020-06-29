Объединение изданий "Синдикат-100", в которое входят в том числе "Новая газета", "Эхо Москвы", телеканал "Дождь", интернет-журнал "7×7", Znak.com, "Такие дела" и "Медуза", обвинило "Норникель" в попытке скрыть масштабы экологической катастрофы. Объединение потребовало от Следственного комитета "разобраться, как [крупнейшему акционеру и президенту "Норникеля"] Владимиру Потанину удалось построить на Таймыре отдельное государство со своими законами".

Объединение осудило действия сотрудников аэропорта Норильска, которые помешали депутату Мосгордумы Сергею Митрохину вывезти на экспертизу пробы грунта и воды, собранные журналистами "Новой газеты" и экологами "Гринпис". В аэропорту заявили, что Митрохин должен получить разрешение на вывоз проб у "Норникеля", так как "Норникель" решает, что можно вывозить, а что нет".

"В этой связи хотелось бы напомнить, что Норильск пока еще является городом в составе Российской Федерации. И на его территории должны действовать законы России", – говорится в заявлении "Синдиката-100". В документе говорится, что закон о государственной тайне запрещает засекречивать информацию о состоянии экологии, а Уголовный кодекс предусматривает ответственность за препятствование законной деятельности журналистов.

"Чего так боится "Норникель" и легшие под него местные силовики? Корпоративная этика "Норникеля" поставлена выше федеральных законов. Это что, корпоративный сепаратизм?" – говорится в заявлении.

29 мая в Норильске произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ Норильско-Таймырской энергетической компании.

3 июня из-за происшествия президент России Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Красноярский губернатор Александр Усс и гендиректор Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Лапин получили выговоры.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель" утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова оценила ущерб в "не один десяток, возможно, сотни миллиардов рублей". По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела.

28 июня "Новая газета" обнаружила, что "Норникель" продолжает сливать промышленные отходы в озеро Пясино. Из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю", насосы перекачивали воду и сливали в тундру, она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино. Вода загрязнена тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, сообщало издание.

Пресс-служба "Норникеля" заявила, что угрозы утечки отходов с обогатительной фабрики нет. Компания проводит служебную проверку по факту случившегося.