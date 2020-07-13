Лондон ищет альтернативу Huawei для сетей 5G

Великобритания намерена обратиться к партнёрам по разведывательному альянсу "Пять глаз" (Австралия, Канада, Новая Зеландия, США) за помощью в поиске замены компании Huawei на поставку оборудования для сетей 5G. Об этом пишет The Financial Times. По данным газеты, к поиску альтернативного поставщика могут привлечь Индию, Южную Корею и Японию. Источники издания сообщили, что страны могут создать совместное предприятие – конкурента Huawei. Однако первые обсуждения пока не привели к конкретным действиям.

О том, что Лондон намерен отказаться от услуг китайской корпорации Huawei, стало известно в начале июля. По данным СМИ, британские спецслужбы считают, что американские санкции против компании окажут негативное влияние на качество оборудования для сетей 5G. В частности, Huawei останется без комплектующих американских производителей и будет искать альтернативы на внутреннем рынке.

Как пишет The Financial Times, Премьер-министр Великобритании объявит об отказе от услуг Huawei в ближайшие дни. По данным источников, Лондон намерен вывести на рынок новых поставщиков и инвестировать в технологии с открытым исходным кодом.

Критики идеи Великобритании считают, что создание альтернативного Huawei промышленного будет очень сложным.

В мае прошлого года Вашингтон обвинил Пекин в шпионаже через оборудование для сетей мобильной связи 5G производства Huawei и ввёл в отношении корпорации санкции. Американским компаниям запретили продавать оборудование и технологии, включая операционную систему Android разработки корпорации Google. Американские поставщики оборудования и услуг сообщили, что могут потерять миллиарды долларов из-за ограничений. В итоге Вашингтон выдал Huawei временное разрешение на обновление программного обеспечения и поддержку сетей.