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Российскую вакцину от COVID-19 пообещали передать в "гражданский оборот" в августе

Вакцина от COVID-19 пройдет клинические испытания и получит соответствующее разрешение на использование в медицинских учреждениях к середине августа, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Как передают "РИА Новости", в центре рассчитывают, что процесс регистрации вакцины продлится до 2–4 августа, после чего еще некоторое время займет процедура получения в Росздравнадзоре отдельного разрешения на гражданский оборот.

"Числа 14–15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать", – отметил Гинцбург. К середине августа будет полностью закончена вторая фаза испытаний, а гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой. Директор института пояснил, что в процессе использования вакцины в гражданском обороте будет вестись наблюдение за пациентами, получившими препарат.

Он уточнил, что если у людей появятся какие-то побочные эффекты, то Минздрав имеет право отозвать разрешение. Ученый предположил, что частные компании начнут производить вакцину от коронавируса в начале-середине сентября. По его словам, сейчас идут переговоры с частными предприятиями насчет того, как максимально быстро можно передать им и технологию, и все необходимые компоненты для производства.

  • В Москве 17 июня начались клинические испытания двух форм вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), сообщил Минздрав. В военном госпитале имени Бурденко будет испытываться жидкая вакцина, предназначенная для внутримышечного введения, а в Сеченовском университете – вакцина в виде порошка, из которого раствор для введения в мышцу будут готовить на месте. В каждом случае в испытаниях примут участие по 38 добровольцев.
  • Вакцина для профилактики COVID-19 будет двухдозной, сказал изданию "Фармвестник" заместитель гендиректора компании Сбербанка ООО "Иммунотехнологии" Иван Глушков. Между введениями первой и второй дозы вакцины должно пройти три недели. Он также указал, что ежегодно в России производится намного меньше вакцин всех видов, чем то количество, которое будет необходимо для вакцинации от COVID-19.
  • "Иммунотехнологии" было создано в мае этого года. Глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что компания займется масштабированием вакцины, разработанной учеными НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

В июне Александр Гинцбург сообщил, что для перехода к массовой вакцинации населения необходимо выпустить 50–70 млн доз. Тогда он предположил, что прививать россиян могут начать предстоящей осенью.

  • В России разрабатывается 47 вакцин от коронавируса, объявила 20 мая вице-премьер Татьяна Голикова. Через шесть дней министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что клинические испытания одной из них завершатся уже в июле.
  • 13 июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ). По ее словам, вакцина может пройти государственную регистрацию в августе, до этого времени завершатся клинические испытания.
  • О скором появлении вакцины президенту под камеры докладывали министр здравоохранения Михаил Мурашко, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, анонсировавший массовую вакцинацию россиян осенью 2020 года, и мэр Москвы Сергей Собянин, который оказался едва ли не самым большим скептиком, назвав сроком начала вакцинации декабрь.

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