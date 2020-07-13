Вакцина от COVID-19 пройдет клинические испытания и получит соответствующее разрешение на использование в медицинских учреждениях к середине августа, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург. Как передают "РИА Новости", в центре рассчитывают, что процесс регистрации вакцины продлится до 2–4 августа, после чего еще некоторое время займет процедура получения в Росздравнадзоре отдельного разрешения на гражданский оборот.

"Числа 14–15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать", – отметил Гинцбург. К середине августа будет полностью закончена вторая фаза испытаний, а гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой. Директор института пояснил, что в процессе использования вакцины в гражданском обороте будет вестись наблюдение за пациентами, получившими препарат.

Он уточнил, что если у людей появятся какие-то побочные эффекты, то Минздрав имеет право отозвать разрешение. Ученый предположил, что частные компании начнут производить вакцину от коронавируса в начале-середине сентября. По его словам, сейчас идут переговоры с частными предприятиями насчет того, как максимально быстро можно передать им и технологию, и все необходимые компоненты для производства.

В Москве 17 июня начались клинические испытания двух форм вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (НИЦЭМ), сообщил Минздрав. В военном госпитале имени Бурденко будет испытываться жидкая вакцина, предназначенная для внутримышечного введения, а в Сеченовском университете – вакцина в виде порошка, из которого раствор для введения в мышцу будут готовить на месте. В каждом случае в испытаниях примут участие по 38 добровольцев.

Вакцина для профилактики COVID-19 будет двухдозной, сказал изданию "Фармвестник" заместитель гендиректора компании Сбербанка ООО "Иммунотехнологии" Иван Глушков. Между введениями первой и второй дозы вакцины должно пройти три недели. Он также указал, что ежегодно в России производится намного меньше вакцин всех видов, чем то количество, которое будет необходимо для вакцинации от COVID-19.

"Иммунотехнологии" было создано в мае этого года. Глава Сбербанка Герман Греф сообщал, что компания займется масштабированием вакцины, разработанной учеными НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

В июне Александр Гинцбург сообщил, что для перехода к массовой вакцинации населения необходимо выпустить 50–70 млн доз. Тогда он предположил, что прививать россиян могут начать предстоящей осенью.