В московский офис "Открытой России" снова пришли с обыском

В московский офис движения "Открытая Россия" вновь пришли с обыском. Координатор организации Татьяна Усманова сообщила, что находящиеся в офисе сотрудники отказались открывать дверь следователям без присутствия адвоката.

Позже следователи, которые так и не смогли попасть внутрь, изъяли документацию у арендодателя и уехали. В "Открытой России" предполагают, что визит сотрудников СК связан с так называемым третьим делом ЮКОСа.

Утром 9 июля следователи уже приходили с обыском в офис "Открытой России". Обыски также прошли дома у шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова, координаторов "Открытой России" Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, юриста "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова. У них была изъята вся техника.

При этом события в деле, по которому шли обыски, происходили в то время, когда большинство из сотрудников "Открытой России" и "МБХ Медиа" были ещё несовершеннолетними.