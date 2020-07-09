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У депутата Галяминой и сотрудников "Открытой России" идут обыски

Юлия Галямина

В Москве сегодня утром полиция пришла с обысками к муниципальному депутату Юлии Галяминой, шеф-редактору "МБХ медиа" Сергею Простакову и координаторам "Открытой России" Татьяне Усмановой и Ольге Горелик. Галямина и Усманова — участницы кампании "Нет!", выступающей против поправок в Конституцию. В "Открытой России" рассказали, что обыски у Усмановой, Горелик и Простакова проходят в рамках дела ЮКОСа 2003 года.

Также обыск идет в офисе "Открытой России". "Исполнительный директор "Открытки" Андрей Пивоваров и координаторка Мария Кузнецова задержаны сотрудниками в штатском возле офиса. Их завели внутрь, связи с ними в настоящий момент нет", — говорится в сообщении организации.

Как сообщила в твиттере Галямина, в её квартире, где проводится обыск, находится только её сын. Он не хотел открывать полицейским, но они пригрозили взломать дверь. Адвоката Михаила Бирюкова полиция в квартиру не пускает.

Правоохранительные органы официально не называют причин обысков.

По словам пресс-секретаря "Открытой России" Константина Фомина, формальным поводом обысков у Усмановой, Горелик и Простакова является дело ЮКОСа. Однако в самой организации их связывают с планировавшимся 15 июля митингом на Пушкинской площади против поправок в Конституцию, пишет "Медиазона".

В Томске полиция проводит обыск у юриста "Правозащиты Открытки" Алексея Прянишникова, сообщает "Медиазона". По словам жены Прянишникова, ему не дали позвонить адвокату.

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