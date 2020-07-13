В Хабаровске начался четвертый митинг за губернатора. ВИДЕО

13 июля в Хабаровском крае продолжились протесты против задержания губернатора Сергея Фургала. Митингующие вновь двинулись шествием по главной улице города от площади Ленина. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.
Протестующие планировали устроить акцию на площади, но там начали мыть брусчатку спецтехникой. Поэтому им пришлось пройти маршем. Полиция не мешает проведению акции, но митингующим сделали замечание из-за того, что они шли по проезжей части. Около 250 протестующих после шествия вернулись к зданию правительства. Полиция предупредила их о том, что этот митинг не согласован и всех его участников привлекут к ответственности. Участники акции проскандировали: "Мы здесь власть, Путина в отставку!" Площадка у здания правительства края огорожена автомобилями полиции.
Митинг против ареста губернатора продолжился в центре Хабаровска. Участники прошли колонной по проезжей части. За ними шли сотрудники полиции в штатском. Колонна митингующих выросла до 2–3 тысяч человек.
11 июля в Хабаровске прошёл массовый митинг, сообщалось, что в нём участвовало до 35 тысяч жителей. 12 июля состоялось две акции, утром и вечером. Утром у здания краевой администрации прошёл митинг, но значительно менее многочисленный. Вечером на акцию, по некоторым оценкам, собралось 5 тысяч человек. В Комсомольске-на-Амуре утром 12 июля прошёл митинг у здания ФСБ, это была уже четвертая стихийная акция с момента задержания Фургала.
- Сергея Фургала задержали 9 июля и перевезли в Москву. Его дело будет рассматривать Басманный суд. Губернатора подозревают в организации двух убийств и покушении на убийство. После предъявления обвинения Фургал свою вину не признал.
- Кроме Фургала задержаны и арестованы ещё четыре подозреваемых, которых следствие считает членами преступной группы. Их обвиняют в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на бизнесмена Александра Смольского. Эти преступления были совершены в 2004 и 2005 годах.
- Сергей Фургал стал главой Хабаровского края 28 сентября 2019 года, на выборах он набрал почти 70% голосов, обойдя кандидата от партии "Единая Россия" Вячеслава Шпорта. Он выдвигался от партии ЛДПР, на данный момент его членство в этой партии приостановлено. По профессии Фургал врач, однако с 1999 года ушёл из медицины и занимался предпринимательской деятельностью. С 2005 года активно участвовал в политической жизни, был депутатом Законодательной думы Хабаровского края и депутатом двух созывов Госдумы.
- На посту губернатора Фургал запомнился сокращением заработных плат и прочих трат на чиновников. Он приостанавливал сомнительные, по его мнению, госзакупки. По его же решению была выставлена на продажу яхта, принадлежащая региональному правительству.
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