В Хабаровске начался четвертый митинг за губернатора. ВИДЕО

13 июля в Хабаровском крае продолжились протесты против задержания губернатора Сергея Фургала. Митингующие вновь двинулись шествием по главной улице города от площади Ленина. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Протестующие планировали устроить акцию на площади, но там начали мыть брусчатку спецтехникой. Поэтому им пришлось пройти маршем. Полиция не мешает проведению акции, но митингующим сделали замечание из-за того, что они шли по проезжей части. Около 250 протестующих после шествия вернулись к зданию правительства. Полиция предупредила их о том, что этот митинг не согласован и всех его участников привлекут к ответственности. Участники акции проскандировали: "Мы здесь власть, Путина в отставку!" Площадка у здания правительства края огорожена автомобилями полиции.

Митинг против ареста губернатора продолжился в центре Хабаровска. Участники прошли колонной по проезжей части. За ними шли сотрудники полиции в штатском. Колонна митингующих выросла до 2–3 тысяч человек.

11 июля в Хабаровске прошёл массовый митинг, сообщалось, что в нём участвовало до 35 тысяч жителей. 12 июля состоялось две акции, утром и вечером. Утром у здания краевой администрации прошёл митинг, но значительно менее многочисленный. Вечером на акцию, по некоторым оценкам, собралось 5 тысяч человек. В Комсомольске-на-Амуре утром 12 июля прошёл митинг у здания ФСБ, это была уже четвертая стихийная акция с момента задержания Фургала.