В Хабаровском крае прошли массовые демонстрации в поддержку арестованного губернатора

В Хабаровске в субботу состоялась демонстранция в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, в ней, по разным оценкам, приняли участие от пяти до 35 тысяч человек. Одновременно акции прошли в Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах края. Мероприятия стали самыми массовыми акциями протеста на Дальнем Востоке за несколько лет.

Протестный марш в Хабаровске начался в 12-00 по местному времени на площади Ленина в центре города, на акции присутствовал корреспондент Сибирь.Реалии. Собравшиеся стартовали на площади несмотря на то, что она была закрыта властями "для проведения дезинфекции из-за коронавируса", а к месту акции с утра подъехали несколько автозаков и патрульных машин.

Собравшиеся пришли с плакатами "Я/МЫ Сергей Фургал", "Свободу Фургалу", "Он не давал воровать единороссам". С трудом проезжающие по улице Карла Маркса и Муравьева-Амурского авто сигналили в поддержку митингующим, люди скандировали "Свободу Фургалу" и "Москва, уходи".

К участникам вышли заместитель Фургала и его пресс-секретарь, передаёт издание "ДВХАБ". Демонстранты подписали петицию в поддержку губернатора.

Полиция в итоге не вмешивалась в происходящее, акция прошла без задержаний. Кроме Хабаровска митинги прошли в Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах и посёлках.

Пресс-служба губернатора распространила обращение к жителям края. В нём собравшихся поблагодарили за поддержку и отметили, что "такого единодушия ещё не видел ни Хабаровский край, ни Дальний Восток, ни Россия". Шествие по центральным улицам города в тексте сравнили с "бессмертным полком".

Фургал был задержан 9 июля у своего дома в Хабаровске и на следующий день арестован Басманным судом Москвы. Чиновник подозревается в организации двух убийств и покушении на убийство в середине двухтысячных годов.

Политик – один из нескольких российских руководителей регионов – не единороссов. Он представляет ЛДПР. В 2018 году он выиграл протестное голосование в регионе, победив действующего губернатора Вячеслава Шпорта. В первом туре он опередил его на 675 голосов, во втором – больше чем на 40 процентов.

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