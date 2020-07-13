Пресс-секретаря "Альянса врачей" задержали и отправили служить в армию

Пресс-секретаря независимой профсоюзной организации "Альянс врачей" Ивана Коновалова задержали и принудительно отправили на военную службу, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на председателя "Альянса врачей" Анастасию Васильеву.

Коновалов был задержан в пятницу в Туле вместе со своей матерью, которую он приехал навестить. Его сразу увезли на медицинское освидетельствование, после чего связь с ним пропала. Позже выяснилось, что в тот же день Коновалова отправили в военную часть в Архангельске. Отмечается, что до этого он не получал никаких повесток.

В "Альянсе врачей" задержание Коновалова и его отправку на военную службу назвали "ударом по профсоюзу".

Ранее похожим образом был отправлен на военную службу сотрудник Фонда борьб с коррупцией Артём Ионов, несмотря на то, что у него диагностирована астма.

В конце прошлого года ещё один сотрудник ФБК, Руслан Шаведдинов, был задержан и также принудительно отправлен в армию. Там Шаведдинову запретили пользоваться мобильным телефоном, а также отправлять и получать письма.

Позже стало известно, что сотрудника ФБК направили в изолированную от внешнего мира воинскую часть на Новой Земле. Она находится рядом с местом под названием Черакино в 25 километрах от поселка Северный. Связи там нет.