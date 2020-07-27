Время Свободы: "Россия уклоняется от Минских договоренностей"

Россия отказывается выступить гарантом перемирия в Донбассе, заключенного при посредничестве Трехсторонней контактной группы*** Власти аннексированного Россией Крыма отказались отпустить политзаключенного Руслана Сулейманова на похороны сына, погибшего в результате несчастного случая ***Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск, чтобы снимать фильм о протестах в городе для канала RTVi